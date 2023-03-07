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общество

Дерматолог назвала проверенный способ избавиться от отеков

Фото Дерматолог назвала проверенный способ избавиться от отеков
Фото Дерматолог назвала проверенный способ избавиться от отеков

Freepik, authors: megaflopp

По словам врача-дерматолога Татьяны Егоровой, в случае появления отёков на лице необходимо обратиться к врачу и проверить сердце и почки.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова назвала проверенный способ избавиться от отеков. По ее словам, в случае появления отёков на лице нужно обратиться к врачу и проверить сердце и почки, пишет Pravda.Ru.

Егорова отметила, что в домашних условиях снять отёки помогут специальные гидрогелевые маски, которые следует хранить в холодильнике. Также косметолог посоветовала делать гимнастику перед зеркалом: сильно зажмурить глаза, затем открыть их.

«Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отёков, потому что запустится кровообращение», — отметила медик.

Напомним, дерматолог назвала причину постоянной сухости губ.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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