До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну

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Российские метеорологи напомнили россиянам, что март в нашей стране считается зимним месяцем, а весна зачастую приходит с заморозками.

Сибирь и Урал, как положено, первый весенний месяц проведут в морозном воздухе. Но ночам столбики термометров будут опускать даже до минус 17 градусов. Зато дневные показатели будут колебаться в пределах от минус 2-х до плюс 1 градуса. В некоторых регионах этой обширной территории, составляющей половину страны, местами ожидаются мартовские снегопады.

Центральный март

В обеих столицах России март обещает классическое развитие климатической ситуации. Так, в Москве и Санкт-Петербурге мартовские дни будут прогреты солнцем до плюс 3-х градусов по Цельсия, а ночные не опустятся ниже минус 2.

Российская весна не принесёт тепла

Если говорит о новой весне в целом, то в нашу страну в нынешнем году тепло придёт с опозданием. Эксперты в области метеорологии пока не строят долгосрочных прогнозов, но, по многолетним наблюдениям, весна в Россию приходит позже обычного.

Вероятностный прогноз Гидрометцентра пока ничего хорошего не сулит. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, члена коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета Романа Вильфанда, снег с российских просторов сойдет не ранее первой декады апреля. Сбросить оковы изрядно поднадоевшей зимней одежды россиянам придётся не раньше апреля: «Этот эмоциональный порог наступает при дневной температуре +15 градусов, и такая в среднем наблюдается лишь во второй половине апреля», напомнил эксперт.

Не ждите много от весны

К этому единодушно призывают все российские синоптики. По их устойчивому мнению, весна в наших умеренных широтах не наступает в марте, и это важно понимать, потому что завышенные ожидания влекут за собой разочарования.

Апрельская температура выше нормы ожидается на территории Западной и Восточной Сибири. Чуть ниже нормы температура прогнозируется на западе и юге страны, а также на Камчатке, пояснил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

Синоптики также отметили, что динамика роста температуры весной этого года будет несколько отличаться от предшествующих лет – заморозки ожидаются вплоть до средины апреля на всей территории России, за исключением Южных регионов, а также Северного Кавказа и юга Урала.

На европейской части страны новая весна будет затяжной, едва ли не до средины июня. Кроме того, повышенная сейсмическая активность в Японском море спровоцирует прохладный май на Дальнем Востоке. А Финской залив, как источник влажных воздушных масс, сделает май 2023 года непредсказуемо переменчивым в Северо-западных территориях России.