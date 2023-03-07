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Эксперт: объём вкладов в рублях растёт опережающими темпами

Фото Эксперт: объём вкладов в рублях растёт опережающими темпами
Фото Эксперт: объём вкладов в рублях растёт опережающими темпами

Фото: Густаво Зырянов

С начала года портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3%, до 3,44 трлн. В целом объём классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более, чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

«Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублёвые депозиты, что подтверждают результаты первых двух месяцев. Объем вкладов в рублях растет опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объём депозитов в классических валютах уменьшается, хотя свое влияние на этот тренд оказывает фактор переоценки портфеля», — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По её словам, в начале марта тренд на рост портфеля вкладов продолжается. Портфель рублевых сбережений в начале месяца растёт даже более высокими темпами, чем по итогам февраля. По прогнозам банка, общий объём пассивов физлиц в розничной банковской системе по итогам первого квартала сохранится на уровне 36,6 трлн рублей. По итогам года прогнозируется рост рынка на 5,9% — до 38,78 трлн рублей.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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