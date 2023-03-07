Горькая правда: вот почему мужчины не дарят цветы на 8 Марта

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Так устроена женская психология – прекрасная половина человечества считает подарки проявлением мужской любви. Но не все мужчины с этим согласны. На этот вопрос они смотрят иначе, уверяют российские психологи.

Зачем нужны подарки?

Даже если не брать в пример пресловутый букет тюльпанов к 8-му Марта, то смело можно утверждать — женщины с нетерпением ждут подарков, не потому что, нуждаются в них, но, чтобы вновь почувствовать себя любимой. Они так устроены, пояснил популярный психолог Михаил Лабковский. По его мнению, большинство женщин считает подарки чем-то естественным, и такие леди притягивают мужчин с подобными установками.

Существует и другой тип отношений, когда и женщина изначально не настроена на подарки, и мужчина руководствуется подобными принципами. В их паре считается нормой не дарить взаимные подарки, фокусируясь на других способах выражения любви. И это тоже норма, пояснил эксперт.

Как это часто не совпадает

Нередки случаи, когда комбинации установок в паре не совпадают: она ждёт подарки, он привык выражать свои чувства иначе. При таком «несовпадении» девушки допускают две фатальные ошибки.

Во-первых, вынуждая мужчину сделать ей подарок, демонстративно покупают презент самой себе, показывая свою обиду и выражая негодование. Но мужчины устроены сильно иначе и проще, чем женщины и подобные выпады в их сторону они истолкуют, как сигнал – «мне ничего от тебя не нужно, я всё могу сама».

Во-вторых, оказавшись в ситуации «сиди, как дура, без подарка» многие дамы начинают пилить своего кавалера, ныть, выпрашивать или давить на него психологически вплоть до закатывания истерики.

Ни в том, ни в другом случае девушки ничего не добьются от мужчины, утверждает психолог Лабковский. По его словам, если мужчина не дарит подарки, психология манипулирования и обмана не сработает.

Как быть, если подарка нет?

Ответ тут однозначный – взглянуть на этот вопрос и ваши отношения чуть шире и на порядок спокойнее. Каждая пара индивидуально и надо просто поговорить об инциденте.

Одно дело, когда в устоявшихся отношениях, мужчина вдруг не принёс презент к празднику, как было заведено годами. Тут явно есть смягчающие обстоятельства типа: закрутился, нет денег и тому подобное. Единичный случай ещё не говорит о том, что он охладел.

Другое дело, когда на первоначальном этапе отношений мужчина почему-то не дарит подарки. Причин тому много, уверяют семейные психологи: это может быть связано с его жадностью или отсутствием чувств к вам, а может просто в семье его родителей не было принято одаривать друг друга и детей (сам никогда не получал подарков).

В таких случаях важно понять другое – готов ли он вкладываться в отношения материально, проявлять очевидную заботу: возить вас в отпуск или водить в ресторан, оплачивать какой-то ремонт в доме, решать ваши проблемы.

Категоричный выход

Если вы разгадали причину, по которой мужчина не дарит презенты, и она вас не устраивает, не пытайтесь исправить человека. Уважающая себя женщина не станет привязываться к такой личности. На интуитивном уровне уже в первый месяц отношений она почувствует, что перед ней – чужой человек, герой не её романа. Если конкретный мужчина не может дать ей то, к чему она привыкла, то она найдет другого.