Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

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Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания области Андрей Шимкив приняли участие в традиционной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть», прошедшей в Правительстве региона накануне Международного женского дня.

«Поздравляю с наступающим праздником — с Международным женским днем, с 8 марта! Оглядываясь на десять лет назад, мы видим очень серьезные изменения в нашем обществе — если десять лет назад многодетных семей в Новосибирской области было чуть меньше 17 тысяч, то сегодня уже почти 46 тысяч. Достаточно серьезный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад — не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей — это здорово, правильно. Огромное вам спасибо! За ваш личный подвиг, за то, что вы делаете для своей семьи, для своих детей!», — подчеркнул глава региона, обращаясь к награждаемым женщинам.

Знаком отличия «За материнскую доблесть» наградили 22 многодетные матери из Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Маслянинского Ордынского, Тогучинского, Чистоозерного районов, г. Бердска, р. п. Кольцово, Дзержинского, Калининского, Советского района города Новосибирска. Из них 17 женщин — с пятью детьми, три женщины — с шестью детьми, одна женщина — с семью детьми, одна женщина — с девятью детьми.

Самой молодой маме всего лишь 32 года. Она живёт в Каргатском районе и воспитывает пятерых детей.

Знак отличия «За материнскую доблесть» вручили тем матерям, которые родили, усыновили и воспитали пять или более детей. Каждая из них получила удостоверение и денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц.

Кроме того, женщинам компенсировали расходы на оплату жилища и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.