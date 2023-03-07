Вдвое увеличено количество молодых ученых – стипендиатов Правительства Новосибирской области

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В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых — получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области. Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных Правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» одобрены на заседании Правительства региона, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев доложил, что количество стипендиатов Правительства НСО возрастёт с 10 в 2022 году до 20 в 2023 году. Проектов фундаментальных исследований, проводящихся при поддержке областных властей в 2023 году станет больше на 42 штуки — против 19 в 2022 году.

Объём финансирования на предоставление именных стипендий аспирантам и докторантам Новосибирского научного центра увеличится на 2,3 млн рублей. В 2023 году поддержка проектов, реализуемых Новосибирской областью совместно с государственными и негосударственными фондами (РНФ) возрастёт на 21,75 млн рублей. На 100 млн рублей возрастёт объём господдержки, предоставляемой субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий.

«Обеспечение трансфера технологий в реальный сектор экономики, поддержка молодых ученых, что особенно важно в сегодняшней ситуации, — одни из наиболее значимых направлений научно-технологического развития региона. И именно на совершенствование этих направления направлены изменения в госпрограмму», — прокомментировал принятые решения Вадим Васильев.