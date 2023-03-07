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Луна Червя 7 марта 2023: астрологи предупредили об опасном полнолунии

Фото Луна Червя 7 марта 2023: астрологи предупредили об опасном полнолунии
Фото Луна Червя 7 марта 2023: астрологи предупредили об опасном полнолунии

Pixabay.com

Российские астрологи предупредили о повышенной нервозности и большом количестве несчастных случаев в период первого весеннего полнолуния.

Смена сезонов стартовала ещё на Масленицу, дата которой, кстати, зависит от Лунного календаря. Первое весеннее полнолуние – это продолжение переходного периода от зимы к лету. Природа постепенно избавляется от холодных оков и подаёт первые признаки пробуждения.

Потому мартовское полнолуние в разных частях нашей планеты называют по-разному:

· в Европе — луна червя (к этим суткам почва прогревается и появляются земляные черви);

· в Северной Америке – Воронья луна (своим карканье в эти сутки вороны оповещали окрестности об окончании зимних холодов);

· в индейских племенах – Сахарная луна (подходило время сбора кленового сиропа с деревьев).

А ещё в разных религиях первое полнолуние новой весны называют Целомудренной (символ чистоты ранней весны), Великой и Пасхальной.

Когда можно увидеть?

Полнолуние можно наблюдать в ясную погоду в седьмой день марта 2023 года или 14-й лунный день. Полной фазы Спутник нашей планеты достигнет в 12:42 по Московскому времени. Любоваться полным диском луны можно целых три дня: 6, 7 и 8 марта.

Фото Луна Червя 7 марта 2023: астрологи предупредили об опасном полнолунии 2

Особенности первого весеннего полнолуния

Нынешняя полная луна будет находится в знаке Девы (знак порядка). Для людей это значит, что в этот период нужно навести ясность и порядок, причём не только в вещах, но и в мыслях, и в эмоциях, пояснила российский астролог Ирина Душкина.

Как у любого явления и события, у «порядочной» Девы есть и оборотная сторона — в это время нельзя быть чересчур требовательным. Постарайтесь проявить терпимость (не путать с терпением) к несовершенствам жизни и довериться ей, позволив всему течь своим руслом.

Полная луна приветствует добрые дела

Повышенную энергичность и обострённые эмоции этого периода лучше направить в созидательное, доброе русло:

· проведите генеральную уборку дома (избавьтесь от хлама);

· если вы находитесь в текущем конфликте, поищите компромисс и постарайтесь примириться;

· займитесь творчеством (в полнолуние пробуждаются скрытые таланты);

· хорошо начинать курс по коррекции фигуры, начинать диету и медитировать;

· дабы не притянуть к себе негатив, следите за своими мыслями, перенаправляя их на позитив;

· загадывать желания (чем больше, тем лучше и желательно поконкретнее) – вечером, стоя перед окном прочтите на полную луну список своих желаний с описанием по мелочей и поблагодарите ночное светило за помощь в их реализации.

Долой кредиты и алкоголь!

Будьте готовы к тому, что в период полнолуния вы станете нервными и импульсивными, также, как и окружающие вас люди. По данным многолетней статистики, на период полной луны приходится большая за весь год часть самоубийств и несчастных случаев. Не всем удаётся справиться с энергетикой луны и совладать со своими эмоциями.

Список нежелательных дел состоит из мероприятий, которые заставляют нервничать, потому держитесь от них подальше:

· оформление кредитов и займов;

· распитие крепких алкогольных напитков сверх нормы;

· выяснение отношений;

· запуск новых проектов;

· крупные покупки.

Сюда же можно присоединить хирургические операции (попросите лечащего врача перенести на пару дней) и дальние поездки и командировки (высок риск аварий).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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