Меньше слов — больше подарков. Как сделать женский день прекрасным без суеты

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Что подарить любимой на 8 Марта? Вариантов много, выбрать из них непросто. Tele2 предлагает своим клиентам менять минуты на подарки.

До главного женского праздника остаются считаные дни. Барышни уже предвкушают радость от подарков. Мужчины мечутся по магазинам и интернету в поисках того самого, что приведёт их избранниц в восторг. Выбор огромен – голова крУгом!

Букет в представлении многих обязателен, но ведь им не ограничишься. Хочется, чтобы твоя женщина и сама была в этот день как цветок – радостная, открытая, солнечная. А значит, нужен приятный досуг вдвоём. Это может быть поход в театр, в ресторан, на выставку. Благо, в Новосибирске культурных мест хватает. Плюс подарок. Украшения, аксессуары, духи, гаджеты, а может и новая мультиварка. Вот и хлопочут мужчины, выбирают, торопятся, стараются.

С организацией незабываемого праздника поможет мобильный оператор Tele2. Мужчины, как известно, долго разговаривать не любят. У них часто остаётся запас неиспользованных минут (по крайней мере в Tele2, где остатки копятся вечно). Оператор решил, что незачем добру пропадать, и приравнял не потраченные минуты к «живым» деньгам. Минуты можно обменять на чашку кофе, фильмы в онлайн-кинотеатре и скидки на покупку смартфона.

Каждой даме по смартфону

Вкусы у женщин разные, а вот практичность в той или иной мере свойственна всем. Так что обновить телефон к 8 Марта – самое то. Тем более можно сделать это с приятной скидкой. По крайней мере если вы клиент Tele2. Выбираем модель, заходим в приложение «Мой Tele2» и меняем 4000 неиспользованных минут на скидку 4000 рублей. Как говорится, меньше слов – больше дела.

Реабилитируем кухонные девайсы

Как бы не ругали сковородку в подарок, а для любительниц кулинарного искусства новенькая техника на кухню – лучший подарок, как ни крути. Замечательно, что сейчас в профильных магазинах много скидок и акций на поварскую утварь. Можно, к примеру, выбрать специальную печь и выпекать вкусный домашний хлеб.

Украсить красавицу

Украшение в подарок – беспроигрышная классика. Сейчас ассортимент широк настолько, что можно сделать приятный подарок даже с очень скромным бюджетом. Тем более, что в тренде вовсе не массивные золотые изделия, а оригинальная бижутерия, необычные подвески. Популярны, к примеру, браслеты из полудрагоценных камней: недорого, красиво и функционально.

Дорог не подарок, дорого внимание

8 Марта – праздник, который нужно создавать. Что толку от запоздалого подарка, если женский день проведён в одиночестве. Как бы ни был дорог сюрприз, большинство женщин предпочтут провести время с любимым. Будь то поход в театр или прогулка по городу. Стало зябко – заглянули во «Вкусно и точка». Здесь тоже можно расплатиться неистраченными минутами – два капучино обойдутся в 400 минут.

Отличным решением станет и уютный вечер дома. К примеру, за просмотром хорошего фильма. Купили вкусненького и включили любимую комедию. Счастье! Тем более, что Tele2 помогает сэкономить не только на связи, но и на развлечениях. Накопленные минуты можно поменять на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. Известно, кстати, что самые активные киноманы живут в Новосибирске. Возможно, ваша девушка как раз из их числа.

Выбирайте вариант, который вам больше по душе. Оставайтесь на связи и радуйте ваших прекрасных женщин 8 Марта и не только!