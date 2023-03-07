Названа дешевая альтернатива букету на 8 марта – женщины в восторге

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Утраченные политические мотивы празднования женского дня трансформировались в настоящий цветочный психоз. Нынче веточкой мимозы или тремя хилыми тюльпанами не отделаешься, да и стоимость букетов зачастую неоправданно высока. Но недорогую альтернативу срезанным цветам российские цветочники всё-таки нашли.

Цветочная инфляция

Ежегодно такое явление наблюдается в преддверие Международного женского дня. Не стала исключением и нынешняя весна. Средняя цена за букет к 8 Марта в 2023 году выросла на 10 – 12% по сравнению с прошлым годом и уже сейчас составляет 2 950 рублей, сообщают эксперты аналитического портала «Чек индекса». Исходя из усреднённый цены, цветочники нашей страны предложили менее затратную версию живого подарка – горшечные цветущие растения. Такие укоренённые цветы маскируют под срезанный букет, оборачивая горшки стилизованными пакетами.

Норвежским мужчинам повезло больше

У мужчин нашей страны есть повод позавидовать мужской половине Норвегии. Дело в том, что в этой стране 8-е Марта до сих пор носит политический характер. В этот день там проводятся митинги и другие мероприятия, посвящённые правам женщин. Цветы прекрасной половине Норвегии не дарят, так как они лишь подчёркивают гендерное неравенство.

Альтернатива за цену букета

В пределах 3 000 рублей (средняя стоимость букета на 8 Марта по России) можно преподнести и более достойные презенты. Главное, что они не завянут через пару-тройку дней.

1. Ужин на двоих в средней ресторане.

2. Поездка в соседний город.

3. Творческий мастер-класс на двоих.

4. Подарочный сертификат (спа-салон, салон красоты, магазин косметики и тому подобное).