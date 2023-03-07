Новосибирск вошел в топ-5 регионов России по покупке импортных подержанных устройств Apple

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Жители Новосибирска сделали 6,3% всех заказов на платформе «CDEK recommerce», предназначенной для покупки восстановленной электроники из Европы и США.

Директор по инновациям СДЭК Ольга Сгибнева сообщила, что чаще всего импортные гаджеты заказывают москвичи, петербуржцы и жители Волгоградской области. Новосибирск находится на 4 месте по числу заказов восстановленной электроники Apple. На пятом месте — Краснодарский край. Об этом пишет издание «Континент Сибирь».

С ноября 2022 по март 2023 года россияне чаще всего заказывали за рубежом Apple watch Series 5, iPhone 11, 12, 12 Pro Max, а также Macbook Pro 2015 i7.

По мнению экспертов, спрос на восстановленную технику брендов Apple, Samsung связано с тем, что российские Покупатели не готовы отказаться от импортных девайсов, но и переплачивать за новую технику тоже не хотят.

Напомним, ранее сообщалось, что открытия ученых из Новосибирска помогут производить российские гаджеты и электронику.