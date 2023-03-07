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Новосибирск вошел в топ-3 лучших городов России для стоматологического туризма

Фото Новосибирск вошел в топ-3 лучших городов России для стоматологического туризма
Фото Новосибирск вошел в топ-3 лучших городов России для стоматологического туризма

Pixabay.com

17% опрошенных жителей страны считают стоматологическую службу Новосибирска лучшей.

Новосибирск вошел в тройку российских городов-лидеров по качеству оказания стоматологических услуг и пригодности для «зубного» туризма. Таковы результаты опроса, который проводил в Телеграмм сервис Tvil.ru.

Безусловным лидером в этом вопросе была признана Тверь — за нее проголосовал 21% опрошенных. В Твери, по мнению россиян, можно получить стоматологические услуги на «московском уровне», но по гораздо более низкой цене. Второе место занял «Краснодар» — 18%. Его стоматологическую привлекательность аналитики связывают не столько с лечением зубов, сколько с возможностью совместить этот процесс с отдыхом на морском побережье. Новосибирск, которому отдали свое предпочтение 17% респондентов, замкнул тройку лидеров. Сибирскую столицу считают средоточием инноваций, а потому ожидают увидеть здесь клиники, оснащенные по самому последнему слову техники.

Далее места в порядке убывания распределились следующим образом: Тула, Волгоград, Рязань, Омск, Смоленск, Архангельск и Хабаровск.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Красноярска несколько лет чистила зубы «Доместосом», чтобы добиться белизны.

 

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