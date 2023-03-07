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общество

Стартовал новый сезон Школы управления рисками

Фото Стартовал новый сезон Школы управления рисками
Фото Стартовал новый сезон Школы управления рисками

Фото: unsplash.com

4 марта 2023 года состоялся торжественный запуск нового потока Школы управления рисками ВТБ в онлайн-формате. К обучению приступили более 260 студентов из 9 городов России: Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Томска.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: член правления ВТБ Максим Кондратенко и представители департамента интегрированного управления рисками.

В новом потоке список городов, в которых проводится программа, пополнили Пермь, Тюмень и Казань. Кроме того, существенно расширен список университетов, чьи студенты смогли принять участие в отборе — их стало более 20. Среди новых участников программы: Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Традиционно трехмесячная программа включает в себя обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. Учеба в Школе управления рисками проходит в смешанном формате: наряду с видеолекциями для самостоятельного изучения, проводятся вебинары, которые дают возможность пообщаться с преподавателями вживую, задать интересующие вопросы и глубже погрузиться в тему.

В своем обращении к студентам Максим Кондратенко подчеркнул: «В этом году набор в Школу вызвал небывалый интерес и побил рекорд по числу абитуриентов. Было подано свыше 1200 заявок от студентов из разных городов, из которых мы по итогам тестирования отобрали самых лучших. В новом сезоне их ждут новые качественные учебные материалы, большое количество практических кейсов и заданий, пространство для творческого общения. Впереди у них большой и интересный путь, который позволит приобрести ценные знания и навыки в различных областях риск-менеджмента, а лучшим — присоединиться к команде банка».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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