Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский стилист Ольга Белашова рассказала, какие цвета будут популярны весной 2023 года и какие вещи обязательны в гардеробе каждой модницы.

Накануне 8 Марта жительницы Новосибирска традиционно штурмуют магазины одежды и обуви. Цель понятная – обновиться к весне, нарядиться на корпоратив. При этом очевидно, что большинство покупок совершаются импульсивно. Накануне Международного женского дня Сиб.фм пообщался со стилистом Ольгой Белашовой — о том, чем опасно "событийное" обновление гардероба и какие вещи обязательно стоит приобрести, если бюджет на шопинг ограничен.

Вещи-однодневки и бюджетные бренды

Проблема спонтанных покупок в том, что женщины действуют на эмоциях, не подключая планирование. А зря, ведь таким образом тратится бюджет на ненужные вещи, которые понравились в моменте. В долгосрочной перспективе, условные ботильоны на шпильке, может, и не так нужны, так как нет основной «беговой» обуви. Захламляется гардероб вещами-одноневками, а хороших добротных вещей не прибавилось.

Гардероб начинается с планирования. Запланировали сапоги, пальто и свитер, значит следующая ваша покупка – сапоги, пальто и свитер. Независимо оттого, какой приближается праздник, приобрести нужно то, что написано в плане, особенно, если ваш бюджет на шопинг ограничен. Иначе, если опираться только на настроение, гардероб будет формироваться спонтанно и нелогично.

Ольга, назовите пять вещей в гардеробе, которые должны быть весной у каждой современной девушки?

Пальто, ботинки, брюки, свитшот, футболка. Большинство девушек попросят добавить шестую позицию – платье, и будут правы. Я перечислила минимум вещей, из которых можно собрать немало образов по-разному их комбинируя.

При покупке нужно учитывать, насколько легко вы сможете скомпоновать образы с новой вещью. Чем больше образов, тем лучше вещь отработает свою стоимость.

Многие боятся покупать вещи бюджетных брендов, полагая, что будут выглядеть дешево. Согласны вы с такой точкой зрения?

Отчасти. В бюджетных брендах можно найти современный крой, а это уже 50% успеха. Но качество материала будет не самое изысканное. На некоторых вещах можно экономить, например, джинсы будут примерно одинаковыми по качеству в эконом и люкс сегментах. Так что за брюки из денима нет смысла переплачивать. А вот пиджак за 2000 рублей будет только простить и дешевить образ.

Если нет возможности одеться в среднем сегменте, то в бюджетном нужно выбирать те вещи, которые не кричат о себе.

Пусть это будет простая футболка и джинсы, а стиль можно докрутить цветом и принтами. Выделите побольше времени на то, чтобы отыскать хорошую вещь за небольшие деньги, ведь бывают скидки, распродажи в не сезон и коллекции прошлого года.

Опять же, если вы умеете подбирать вещи, то в любом сегменте оденетесь со вкусом. А если нет, то и премиум бренд не гарантирует вам стильный и дорогой образ.

Неуместный кроп-топ и кроссовки вместо туфель

Витрины магазинов традиционно завлекают модниц короткими топами, мини-платьями с пайетками, атласными платьями-комбинациями. До какого возраста, на ваш взгляд, уместно носить всю эту красоту. И с какого десятка пора перебираться в «отделы для взрослых»?

Возрастных пределов нет. Если вы смотрите в зеркало и понимаете на чем лучше не заострять внимание и на чем сделать акцент, то никакие пайетки не смогут вам запретить их носить. Например, ваша сильная сторона это стройные ноги, носите мини. Если у вас нежелательный объем на животе – не надо кроп-топов. Все просто.

А что думаете про цвет настроения "серый", который преобладает в образах жительниц Новосибирска с сентября по май?

Глобальный тренд на естественность и удобство нанес свой отпечаток. Сейчас в большей степени принято сочетать платье с кроссовками, а не туфлями. Как следствие мощное упрощение повседневных образов. Но тренд на сексуальность возвращается, возможно, ближе к лету мы это увидим!

Три цвета весны-2023

Ольга, какие три цвета будут на пике популярности этой весной?

Красный, сочетание коричневого с черным, синий (деним).

Дайте, пожалуйста, совет нашим читательницам. Допустим, есть 10000 рублей и острое желание обновить гардероб. Что бы вы посоветовали купить?

Выяснить каких позиций остро не хватает. На 10 000 рублей можно купить обувь. Или сумку. Или пальто. А можно собрать 1 образ: джинсы, футболка и свитшот. В общем, все зависит от задачи конкретного гардероба. А на 5000 рублей можно обновить аксессуары и это тоже будет отлично работать для всего гардероба, даже носочки в полосочку могут стать изюминкой вашего самого простого образа. Перчатки, цепь, серьги, солнечные очки – детали делают образ сложнее и интереснее.