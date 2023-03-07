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Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023

Фото Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023
Фото Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский стилист Ольга Белашова рассказала, какие цвета будут популярны весной 2023 года и какие вещи обязательны в гардеробе каждой модницы.

Накануне 8 Марта жительницы Новосибирска традиционно штурмуют магазины одежды и обуви. Цель понятная – обновиться к весне, нарядиться на корпоратив. При этом очевидно, что большинство покупок совершаются импульсивно. Накануне Международного женского дня Сиб.фм пообщался со стилистом Ольгой Белашовой — о том, чем опасно "событийное" обновление гардероба и какие вещи обязательно стоит приобрести, если бюджет на шопинг ограничен.

Фото Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023 2

Вещи-однодневки и бюджетные бренды

Проблема спонтанных покупок в том, что женщины действуют на эмоциях, не подключая планирование. А зря, ведь таким образом тратится бюджет на ненужные вещи, которые понравились в моменте. В долгосрочной перспективе, условные ботильоны на шпильке, может, и не так нужны, так как нет основной «беговой» обуви. Захламляется гардероб вещами-одноневками, а хороших добротных вещей не прибавилось.

Гардероб начинается с планирования. Запланировали сапоги, пальто и свитер, значит следующая ваша покупка – сапоги, пальто и свитер. Независимо оттого, какой приближается праздник, приобрести нужно то, что написано в плане, особенно, если ваш бюджет на шопинг ограничен. Иначе, если опираться только на настроение, гардероб будет формироваться спонтанно и нелогично.

Ольга, назовите пять вещей в гардеробе, которые должны быть весной у каждой современной девушки?

Пальто, ботинки, брюки, свитшот, футболка. Большинство девушек попросят добавить шестую позицию – платье, и будут правы. Я перечислила минимум вещей, из которых можно собрать немало образов по-разному их комбинируя.

При покупке нужно учитывать, насколько легко вы сможете скомпоновать образы с новой вещью. Чем больше образов, тем лучше вещь отработает свою стоимость.

Многие боятся покупать вещи бюджетных брендов, полагая, что будут выглядеть дешево. Согласны вы с такой точкой зрения?

Отчасти. В бюджетных брендах можно найти современный крой, а это уже 50% успеха. Но качество материала будет не самое изысканное. На некоторых вещах можно экономить, например, джинсы будут примерно одинаковыми по качеству в эконом и люкс сегментах. Так что за брюки из денима нет смысла переплачивать. А вот пиджак за 2000 рублей будет только простить и дешевить образ.

Если нет возможности одеться в среднем сегменте, то в бюджетном нужно выбирать те вещи, которые не кричат о себе.

Пусть это будет простая футболка и джинсы, а стиль можно докрутить цветом и принтами. Выделите побольше времени на то, чтобы отыскать хорошую вещь за небольшие деньги, ведь бывают скидки, распродажи в не сезон и коллекции прошлого года.

Опять же, если вы умеете подбирать вещи, то в любом сегменте оденетесь со вкусом. А если нет, то и премиум бренд не гарантирует вам стильный и дорогой образ.

Неуместный кроп-топ и кроссовки вместо туфель

Витрины магазинов традиционно завлекают модниц короткими топами, мини-платьями с пайетками, атласными платьями-комбинациями. До какого возраста, на ваш взгляд, уместно носить всю эту красоту. И с какого десятка пора перебираться в «отделы для взрослых»?

Возрастных пределов нет. Если вы смотрите в зеркало и понимаете на чем лучше не заострять внимание и на чем сделать акцент, то никакие пайетки не смогут вам запретить их носить. Например, ваша сильная сторона это стройные ноги, носите мини. Если у вас нежелательный объем на животе – не надо кроп-топов. Все просто.

А что думаете про цвет настроения "серый", который преобладает в образах жительниц Новосибирска с сентября по май?

Фото Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала три модных цвета весны 2023 3

Глобальный тренд на естественность и удобство нанес свой отпечаток. Сейчас в большей степени принято сочетать платье с кроссовками, а не туфлями. Как следствие мощное упрощение повседневных образов. Но тренд на сексуальность возвращается, возможно, ближе к лету мы это увидим!

Три цвета весны-2023

Ольга, какие три цвета будут на пике популярности этой весной?

Красный, сочетание коричневого с черным, синий (деним).

Дайте, пожалуйста, совет нашим читательницам. Допустим, есть 10000 рублей и острое желание обновить гардероб. Что бы вы посоветовали купить?

Выяснить каких позиций остро не хватает. На 10 000 рублей можно купить обувь. Или сумку. Или пальто. А можно собрать 1 образ: джинсы, футболка и свитшот. В общем, все зависит от задачи конкретного гардероба. А на 5000 рублей можно обновить аксессуары и это тоже будет отлично работать для всего гардероба, даже носочки в полосочку могут стать изюминкой вашего самого простого образа. Перчатки, цепь, серьги, солнечные очки – детали делают образ сложнее и интереснее.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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