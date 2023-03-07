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Трех воровок отпустили в Новосибирске в честь 8 Марта

Фото Трех воровок отпустили в Новосибирске в честь 8 Марта
Фото Трех воровок отпустили в Новосибирске в честь 8 Марта

Густаво Зырянов / Сиб.фм, изображение носит иллюстративный характер

По данным АБ «Гвардия» женщины в Новосибирске воруют наравне с мужчинами.

Накануне 8 Марта сотрудники АБ «Гвардия» рассказали, что чаще всего воруют женщины из супермаркетов. Как выяснилось, предпочтения у них бывают разными: от «киндер-сюрпризов» и кошачьего корма до весьма внушительных по стоимости вещей, которые могут потянуть на солидный срок. Об этом пишет портал «НДН.Инфо».

Причем крадут женщины ничуть не реже мужчин. По словам «гвардейцев», 6 марта им попалась мать с двумя детьми, которая пыталась украсть из магазина три шоколадных яйца и губную помаду общей стоимостью 500 рублей, видать, не от хорошей жизни. Все товары ей пришлось оплатить.

Затем о охранники поймали пенсионерку, которая собиралась украсть сыр за 350 рублей, и 40-летнюю даму, умыкнувшую два пакетика кошачьего корма. Обе также были отпущены после того, как оплатили свои покупки.

Были в этот день и магазинные рецидивисты. Одна из них — молодая рыжеволосая девушка, которую сотрудники агентства уже не раз ловили с поличным. Не так давно она пыталась вынести из магазина товары на сумму 100 000 рублей, но была задержана охраной. Чтобы избежать визита в полицейский участок девушка тут же оплатила картой необходимую сумму, забрала покупки и уехала.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки в масках вынесли пять баулов вещей из магазина на Первомайке.

 

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