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Третий матч «Сибири» против «Авангарда» в плей-офф завершился со счетом 3:4

Фото Третий матч «Сибири» против «Авангарда» в плей-офф завершился со счетом 3:4
Фото Третий матч «Сибири» против «Авангарда» в плей-офф завершился со счетом 3:4

Фото: ХК «Сибирь»

«Сибирь» проиграла «Авангарду» в домашнем матче.

В понедельник, 6 марта, в Новосибирске прошел третий матч серии плей-офф «Сибири» против «Авангарда». Команда из Омска одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

К концу второго периода счет составлял уже 1:3 в пользу омичей, а уже на второй минуте третьего периода разрыв увеличился до 1:4. Весь оставшийся матч «Сибири» приходилось играть из отставания, и новосибирцы не успели.

Интересно, что несмотря на 4 гола, «Авангард» крайне редко бил в створ ворот Антона Красоткина: 12 бросков за весь матч. К сравнению, игроки «Сибири» совершили 37 бросков (а суммарно по воротам — 93 броска). 34 из них Василий Демченко отбил.

Голы Сибири:

  • 2 Аланов (Сушко)
  • 53 Шашков (Сушко, Бек)
  • 59 Мерфи (Бутузов, Шаров)

Голы Авангарда:

  • 7 Толчинский (Телегин)
  • 14 Ткачев (Бродхерст, Буше)
  • 33 Найт (Береглазов)
  • 42 Толчинский (Бродхерст, Якупов)

Фото Третий матч «Сибири» против «Авангарда» в плей-офф завершился со счетом 3:4 2

Счёт по партиям в серии составляет в пользу 1:2 омского клуба.

Следующий матч «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске 8 марта, в Международный женский день.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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