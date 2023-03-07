Третий матч «Сибири» против «Авангарда» в плей-офф завершился со счетом 3:4

Фото: ХК «Сибирь»
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в домашнем матче.
В понедельник, 6 марта, в Новосибирске прошел третий матч серии плей-офф «Сибири» против «Авангарда». Команда из Омска одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
К концу второго периода счет составлял уже 1:3 в пользу омичей, а уже на второй минуте третьего периода разрыв увеличился до 1:4. Весь оставшийся матч «Сибири» приходилось играть из отставания, и новосибирцы не успели.
Интересно, что несмотря на 4 гола, «Авангард» крайне редко бил в створ ворот Антона Красоткина: 12 бросков за весь матч. К сравнению, игроки «Сибири» совершили 37 бросков (а суммарно по воротам — 93 броска). 34 из них Василий Демченко отбил.
Голы Сибири:
Голы Авангарда:
Счёт по партиям в серии составляет в пользу 1:2 омского клуба.
Следующий матч «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске 8 марта, в Международный женский день.
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