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В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели

Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели
Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели

Фото предоставлено участниками конкурса

В Новосибирске продолжается борьба за титул главного котика сибирской столицы.

В Новосибирске завершается первая конкурсная неделя самого доброго и обаятельного весеннего конкурса «Главный котик Новосибирска — 2023». Если вы еще не проголосовали за своего любимца, обязательно сделайте это сегодня. Потому что завтра, 8 Марта, мы выберем первого пушистого финалиста. И выбор этот будет очень сложным: в конкурсе уже принимают участие 170 котиков — это просто триумф «ми-ми-мишности» какой-то.

Один мурлыка краше другого! Вальяжные пушистики, сфинксы-стиляги, благородные британцы, сиамцы, точно сошедшие с египетских иероглифов, и умненькие дворовые «мурки» — все они включились в бескомпромиссную борьбу за годовой запас корма Catland от генерального партнера конкурса — компании Алейскзернопродукт имени Старовойтова — и другие кошачьи блага.

Сегодня вы еще можете повлиять на исход соревнования и отдать свой голос самому суперскому котику — котику вне конкуренции.

Мы же сообщаем, что по результатам 7 дней в лидеры вырвалась прекрасная Соня — своенравная любительница вкусной колбаски, которая знает себе цену. Горделивая кошечка набрала 238 голосов.

Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели 2

Всего один голос уступила ей шотландская скромняшка -обаяшка Варя, которая строго охраняет свою территорию.

Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели 3

Третье место и 236 очков у игривого черного котика Тайсона, который всегда готов поднять настроение своем хозяину.

Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели 4

Замыкают пятерку лидеров мраморный «дворянин» Силя с философским взглядом на жизнь — 234 и вислоухий милашка Сема — 233 голоса.

Фото В Новосибирске 8 Марта выберут главного котика недели 5

За главный приз недели идет напряженная борьба, ведь соперников разделяет всего пара очков.

Каждый ваш голос приближает конкурсантов к заветному сертификату в зоомагазин «Гав-Гав Маркет» или в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!», или к упаковке безопасных, комфортных экономичных наполнителей для кошачьего лотка De Murr от «Смартек». А лучший котик недели автоматически выходит в финал и получает право потягаться с сородичами за суперприз. Так что судьба наших мурчащих конкурсантов в ваших руках.

Скажем по секрету, они очень волнуются, стараются показать себя с лучшей стороны и с нетерпением ждут голосования. Так не подводите своих питомцев — пора сделать решающий выбор!

Напомним, мы еженедельно будем выбирать лучшего котика недели. Финальные отборы продлятся до 25 мая. Так что желающие включиться в конкурсную гонку могут сделать это в любой момент.

Лучший пушистик недели получит приз от наших партнеров и путевку в финал!

 

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