В Новосибирске 9 построек Алтайской железной дороги признаны объектами культурного наследия

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В Новосибирске 5 жилых домов, вокзал и ДК Попова включат в охранную зону.

Новый ансамбль объектов культурного наследия появился в Октябрьском районе Новосибирска. В него вошли девять зданий, представляющих архитектурную ценность. В частности, речь идет о старинных кирпичных домах в окрестностях Новосибирска-Южного, которые находятся на улицах Никитина, Декабристов, Якушева, и Коммунистической, здании вокзала «Новосибирск — Южный» и пакгаузе рядом с ним, водонапорной башне и ДК Попова.

Объекты расположены на территории станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги в Новосибирске.

Акт экспертизы на 45 страницах, которую проводили специалисты из Красноярска, Иркутска и Владивостока, опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости».

Эта мера позволит сохранить памятники архитектуры в первозданном виде, поскольку это единственный в Новосибирске образец хорошо сохранившегося комплекса станционных сооружений, построенных по единому проекту в начале XX века.