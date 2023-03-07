В Новосибирске федеральный застройщик возведет крупный жилой массив

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В Новосибирске появится новый ЖК площадью 46 тыс. кв.м.

В январе 2023 года ГК «Страна Девелопмент» зарегистрировала ООО СЗ «Страна.Новосибирск», акции которой целиком принадлежат ООО «Элит Строй» (50% — Александру Гайдукову, 50% — Игорю Бутакову).

Было принято решение о том, что «Страна Девелопмент» построит новы жилой комплекс площадью около 46 000 кв. метров в Заельцовском районе города, на улице Сухарной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

27 тыс. кв. м будет отведено под жилье, 1272 квадрата займет коммерческая недвижимость. На территории нового комплекса также предусмотрено строительство частного детского сада на 30 мест, подземной парковки на 280 автомобилей и благоустройство прилегающей территории. \

Напомним, ГК «Страна Девелопмент» строит жилье и торговые центры в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге. Новосибирская область стала шестым регионом ее присутствия.