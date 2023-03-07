В Новосибирске назвали автомобили, которые угоняют чаще всего

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В Новосибирске в прошлом году был похищен почти каждый сотый застрахованный автомобиль Hyundai Palisade.

Страховые компании Новосибирска опубликовали список автомашин, которые угоняют чаще всего. В прошлом году более всего угонщиков привлекали корейские марки автомобилей. По данным Группы Ренессанс страхование, чаще всего угоняли Hyundai Palisade, Genesis G70 и Hyundai Sonata. Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, Mercedes-Benz и Lexus. Об этом сообщает портал nsк.Вfm.ru.

Что касается Hyundai Palisade, то, по данным аналитиков, была похищена почти каждая сотая застрахованная машина этой марки.

В целом, по данным Группы «Ренессанс страхование», количество автоугонов в прошлом году снизилось на 30%, по сравнению с 2021 годом. Традиционно пики активности угонщиков приходятся на март-апрель и август-сентябрь.

Вероятно, корейские авто пользуются популярностью у преступников, поскольку их достаточно просто разобрать на запчасти и перепродать.