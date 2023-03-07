В Новосибирске назвали самые пьющие районы

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Накануне 8 Марта в Новосибирске определили «наливайка-сити».

В Новосибирской области стали чаще отказываться от вина в пользу более крепких напитков. Рейтинг самых пьющих районов города опубликовал портал НДН. инфо. Лидера определяли по количеству на территории «наливаек» и сетевых алкомаркетов. Всего в городе около 1200 точек, торгующих пивом и алкогольными напитками — по одной на каждые 1300 новосибирцев.

Самыми пьющими районами по количеству «алкоточек» назвали Октябрьский (166), Кировский (159) и Ленинский (158) районы Новосибирска.

В пятерку лидеров вошел также Калининский район — там 146 точек продажи алкоголя.

Если же мерить по количеству «наливаек» на одного новосибирца, то в лидеры сразу выбиваются Центральный (одна наливайка на 701 местного жителя) и Железнодорожный (одна точка на 808 жителей) районы. В Первомайском районе на каждого из 981 жителя приходится по одному алкомаркету.

В Залесовском районе — по «наливайке» на каждые 1210 жителей, Кировском районе — одна точка на каждые 1219 местных жителей.

Меньше всего алкоточек на душу населения в Ленинском (2005 человек на наливайку) и Советском районах (одна точка на 2334 жителя).

В рейтинге жилых массивов по количеству алкоточек лидирует Затулинка и Акатуйский жилмассив — 46 точек; Богданка — 39, Сухой Лог — 26, Южный микрорайон —25.

Самыми трезвыми районами признаны «Европейский берег», Восточный МЖК, Плехановский и Станиславский жилмассивы; Верхняя зона Академгородка, Расточка, «Матрешкин двор» и Прибрежный микрорайон, Шевченковский жилмассив, Площадь Калинина, «Башня» — там менее 10 торговых точек по продаже алкоголя.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, жители сибирской столицы в прошлом году выпили 58,1 литра пива, сидра, медовухи и т.п. на человека; крепкого алкоголя — по 5,5 литра и вина — по 5,8 литра на человека.