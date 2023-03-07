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В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта
Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта

Фото: Авито

На 8 марта хочется подарить действительно интересные и полезные вещи, а не ограничиваться банальными сувенирами. Эксперты Авито подобрали оригинальные варианты в Новосибирске, которые смогут порадовать любимых женщин.

Настольный биокамин, 10 500 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 2

Живой огонь придает дому особый уют и тепло. Однако поставить классический дровяной камин в городской квартире не получится, а электрокамины не могут создать того неповторимого эффекта. Идеальный вариант — биокамин, который можно поставить рядом с рабочим местом или в зоне отдыха. Лаконичный дизайн впишется в любой интерьер, а языки пламени будут создавать умиротворяющую атмосферу.

Флорариум в форме капли, 3 580 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 3

Настоящим островком зелени в доме может стать флорариум. Это композиция из живых суккулентов, искусственного водоема и декора, находящаяся внутри стеклянной капсулы геометрической формы. Ухаживать за мини-садом очень просто: достаточно поливать цветы раз в 10 дней.

Комнатная роза, 2 500 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 4

Цветы — классический подарок на 8 марта. Живая роза в горшке вместо традиционного букета порадует женщину, которая любит ухаживать за комнатными растениями. Цветок украсит дом и наполнит его весенним ароматом.

Шкатулка для украшений, 600 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 5

Женщинам, которые любят ювелирные украшения и бижутерию, всегда пригодится шкатулка для их хранения. На Авито можно найти множество элегантных вариантов в разных стилях. Например, композиция из шкатулки и подноса, выполненная из эпоксидной смолы. Сделанные вручную аксессуары часто делаются из более качественных материалов, а дизайн может быть оригинальнее, чем у фабричных изделий.

Увлажнитель воздуха

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 6

Увлажнитель воздуха — прекрасный подарок для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем, ведь состояние воздуха в квартире влияет на наше самочувствие. На Авито можно подобрать подходящую модель из множества вариантов — от мощных увлажнителей объемом более десяти литров до более компактных и легких. Проявить фантазию можно при выборе дизайна, остановившись на небольшом увлажнителе в виде пакета молока за 1 300 ₽ или капсулы с котиком за 800 ₽.

Ключница Marshall, 1 990 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 7

Ключница – незаменимая вещь для тех, кто постоянно теряет ключи и прочие мелочи. Она крепится на стену и занимает совсем немного места, при этом позволяя держать под рукой все самое необходимое, а правильный дизайн может сделать ее не просто полезным в быту инструментом, но и изюминкой интерьера. Например, деревянная ключница Marshall в ретро-стиле порадует фанатку музыки.

Фарфоровый сервиз для двоих, 3 000 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 8

Чайная или кофейная пара из качественного фарфора — нейтральный, но не банальный подарок, который подойдет и возлюбленной, и родственнице, и коллеге.

Сервиз не только сделает приятнее утреннее чаепитие, но и может стать милым украшением кухни.

Ваза из керамики ручной работы, 800 ₽

Фото В Новосибирске рассказали о необычных подарках на 8 марта 9

Хорошая альтернатива массивным хрустальным вазам из СССР и модный тренд 2023 года — небольшие интерьерные вазы из керамики ручной работы. Они не только освежают пространство, но и решают вопрос, куда поставить все подаренные тюльпаны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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