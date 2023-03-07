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В Новосибирске вынуждено сел военный самолёт Ан-124 «Руслан»

Фото В Новосибирске вынуждено сел военный самолёт Ан-124 «Руслан»
Фото В Новосибирске вынуждено сел военный самолёт Ан-124 «Руслан»

Фото: mil.ru

Военный самолёт Ан-124 вернулся в аэропорт в Новосибирске после взлёта.

В новосибирском аэропорту Толмачёво после взлёта приземлился военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident во вторник, 7 марта. По данным источника, в 2:39 командир воздушного судна доложил о неуборке стойки шасси, из-за чего было принято решение о возвращении в аэродром.

Спустя пять минут Ан-124 «Руслан» благополучно приземлился в Толмачёво. Борт направлялся во Владивосток. Продолжил ли самолёт выполнение рейса, не сообщается.

Напомним, Ан-124 «Руслан» вернулся 13 ноября 2021 года в аэропорт «Толмачёво». При посадке лайнер выкатился на 300 метров за взлётно-посадочную полосу. Человеческих жертв в результате инцидента не было, но воздушное судно пострадало. Расследованием занималось Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. В настоящее время сделан вывод, что авария вызвана деформацией диска вентилятора двигателя. Об этом рассказал начальник отдела криминалистики ведомства Роман Седешев.

Напомним, ранее в Новосибирске начали разбирать Ан-124 "Руслан" после аварийной посадки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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