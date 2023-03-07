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В Новосибирской области мать мобилизованного пожаловалась на самоуправство районной администрации

Фото В Новосибирской области мать мобилизованного пожаловалась на самоуправство районной администрации
Фото В Новосибирской области мать мобилизованного пожаловалась на самоуправство районной администрации

Фото и видео: Народный фронт | Новосибирская область

Во дворе участка мобилизованного администрация района под Новосибирском начала прокладывать теплотрассу.

В городе Купино на участке дома мобилизованного администрация решила проложить теплотрассу. При этом рабочие демонтировали забор и калитку собственника без его разрешения. Об этом сообщают активисты Народного фронта.

«Вторжение началось неделю назад – неизвестные сломали забор, калитку, спилили металлический столб, перекопали огород. Сотрудники полиции составили 2 протокола, а после этого представители администрации Купинского района признались, что прокладывают через участок мобилизованного мужчины теплотрассу», — сообщают в группе «Народный Фронт | Новосибирская область» Вконтакте.

Мать мобилизованного обратилась к активистам, когда вместо превращения работ администрация предложила проживающим в квартире арендаторам денежную компенсацию за беспокойство.

Активисты Народного фронта запросили комментарий главы города Купино.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт теплотрасс в Новосибирской области выделят 2 миллиарда рублей в течение 2023 и 2024 годов. В 2023 году поступления составят 526,6 миллиона рублей, в 2024 — 1,8 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, деньги выделят из ППК «Фонд развития территорий».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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