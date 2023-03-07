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В Новосибирской области отменили строительство теплотрассы через огород матери мобилизованного

Фото В Новосибирской области отменили строительство теплотрассы через огород матери мобилизованного
Фото В Новосибирской области отменили строительство теплотрассы через огород матери мобилизованного

Сиб.фм

В Купино Новосибирской области ради семьи мобилизованного изменили проект строительства теплотрассы.

В городе Купино Новосибирской области с жалобой в местное отделение «Народного фронта» обратилась мать бойца, мобилизованного для участии в СВО. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Женщина была недовольна тем, что муниципальные службы «перекопали огород, сломали калитку и забор». Выяснилось, что, согласно проекту, утвержденному еще в прошлом году, через участок этой женщины должна проходить воздушная линия теплотрассы. Именно ее начали прокладывать во огороде сибирячки.

При этом другие жильцы дома не против такого строительства. По словам мэра Купино Анатолия Шевченко, на время согласования проекта, у администрации города не было информации о том, что данный участок принадлежит семье мобилизованного, так как собственница помещения фактически проживает в Новосибирске. Но поскольку власти города хотят, чтобы семьи наших бойцов жили в комфортных условиях, в проект строительства теплотрассы были внесены изменения.

Напомним, что ранее была названа причина землетрясения, произошедшего в Купино Новосибирской области.

 

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