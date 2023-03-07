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В Новосибирской области синоптики спрогнозировали похолодание до -22 градусов

Фото В Новосибирской области синоптики спрогнозировали похолодание до -22 градусов
Фото В Новосибирской области синоптики спрогнозировали похолодание до -22 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области похолодает до -22 градусов.

К концу второй недели марта в Новосибирске ожидается похолодание до -22 градусов. В некоторых районах ожидается ветер и снегопады.

Понижение температуры начнётся с вечера 8 марта. Холодный фронт вызовет изменение ветра на северо-западный с сильными порывами до 16-18 м/с, а также снижение температуры. Синоптики также предупреждают об опасности гололёда.

Во вторник, 7 марта, температура после обеда поднимется до -1..+1. Скорость юго-западного ветра — 16 /с.

В среду, 8 марта, днем температура составит 0..+2 градуса, но ветер сменится на северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 19 м/с. В течение дня ожидается постепенное похолодание.

В ночь на 9 марта в Новосибирске ожидается температура -6..-8 градусов, днём -3..-5 градусов.

10 марта ночью похолодает до -9..-11 градусов, днём вновь потеплеет до -1..-3, ветер стихнет.

Из-за высокой влажности температура во время ночных заморозков будет ощущаться как -14..-22 градуса.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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