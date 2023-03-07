В военном госпитале Новосибирска состоялся концерт «Культурного фронта»

Густаво Зырянов / Сиб.фм, фото носит иллюстративный характер

В Новосибирске артисты музыкального театра и студенты театрального института устроили концерт для раненных в зоне спецоперации бойцов.

В Новосибирске накануне 8 Марта артисты музыкального театра и студенты-театралы выступили перед бойцами, проходящими лечение в военном госпитале. Концерт организовало Новосибирское отделение "Культурного фронта России". Об этом сообщает портал «ЧС-Инфо».

Концерт должен был поднять боевой дух участникам спецоперации. Бойцы очень тепло встретили артистов: вместе с ними смеялись, плакали и пели. А завершилось мероприятие минутами дружеского общения. Раненные бойцы сфотографировались на память вместе с артистами.

В мероприятии принимали участие солисты Новосибирского музыкального театра Андрей Дорошенко, Яна Кованько и Михаил Полубоярцев, а также студенты Новосибирского государственного театрального института Кристина Кашко и Лидия Шляпина, звукорежиссер и исполнитель Леонид Скосырев.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦВО создаст в Новосибирске военный госпиталь на 450 мест с медицинским спецназом.