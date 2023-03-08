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Наш кот любит всех: победителем первой недели «Главного котика-2023» стал кремовый Пусик

Фото Наш кот любит всех: победителем первой недели «Главного котика-2023» стал кремовый Пусик
Фото Наш кот любит всех: победителем первой недели «Главного котика-2023» стал кремовый Пусик

Со старта фотоконкурса Сиб.фм «Главный котик Новосибирска-2023» прошла всего неделя. За это время на сайте успело появиться более 200 пушистых участников. Народным голосованием определился первый финалист.

Ежегодно тысячи котиков из Новосибирска сталкиваются в борьбе за признание народа и годовой запас корма. Каждую неделю мы будем подводить итоги голосования и рассказывать о финалистах нашей фотолиги.

Голосование среди финалистов «Главного котика-2023» пройдёт 24 мая. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова. Победители недели тоже не останутся без подарка: котики получат корм Catland, сертиификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнёра «Смартек».

Фото Наш кот любит всех: победителем первой недели «Главного котика-2023» стал кремовый Пусик 2

На этой неделе победу в серьёзной борьбе за первое место одержал Пусик — кремово-белый кот с шикарной шерстью, который любит всех в доме, но по разным причинам. «Папу любит за то, что он ему покупает вкусняшки; маму за то, что убирает за ним; сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе; дочь же его интересует, как человек с валерьянкой», — пишет его хозяин. Он набрал 497 лайков. Ещё вчера Пусик шёл вровень с малышкой Матильдой, однако в последний момент успел обогнать её в паре лапок до победы. Она отстала лишь на 39 голосов — набрала 458.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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