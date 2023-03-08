Ненасытные: женщины с этими именами оказались самыми страстными любовницами

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Российские сексологи предупредили, что таких любвеобильных женщин мало, но и совладать с их ненасытностью способен не каждый мужчина. Именологи рекомендуют обратить внимание на носителей некоторых имён.

Доминирующая в постели тигрица, исполняющая самые смелые сексуальные фантазии – мечта большинства мужчин. Однако, у этого есть и обратная сторона, уверяет сексолог, психолог и коуч по отношениям Анна Ясницкая.

А вы уверены, что справитесь?

По экспертным наблюдениям специалиста, потребности любой среднестатистической женщины в сексе выше, чем может удовлетворить мужчина. Что уж говорить о повышенном уровне женского либидо. Прежде чем возжелать такую ненасытную даму, соразмерьте свои сексуальные силы. По словам эксперта Ясницкой, пара совместима лишь тогда, когда мужчина способен заниматься сексом столько, сколько нужно женщине.

Ненасытную любовницу выдает имя

Об этом твердят российские именологи, которые годами анализируют и сопоставляют имя человека и его личностные характеристики. По их стойкому убеждению, обладательницы некоторых имён со стопроцентной гарантией являются скрытыми супер-любовницами. Мужчине остаётся лишь раскрыть её вожделенные способности и таланты.

ВЕРА

С виду замкнутая и холодная обладательница этого имени, на самом деле – истинный вулкан страстей в постели. Но раскрыться во сей своей полной силе она сможет лишь любимому и любящему мужчине.

ПОЛИНА

Такие женщины высоко ценят скреп «интим=чувства». Если Полина не влюблена в вас, а вы – не идеальный по её понятиям мужчина, то вам не светит испытать самые яркие и многочисленные оргазмы. Если все условия соблюдены, то чувственные игры в постели вам обеспечены на годы вперёд.

КСЕНИЯ

При первой встрече Ксюши кажутся застенчивыми, порой излишне. Но когда они остаются наедине с желанным мужчиной, то превращаются в безудержных и ненасытных тигриц. Если вы – любитель ролевых игр, Ксюша – идеальный вариант для вас, причём в её голове всегда есть пара-тройка свеженьких сценариев.

СВЕТЛАНА

Обладательницы этих имён не скрывают свои сексуальные желания. Светланы щедро источают их в окружающий мир, притягивая мужчин, как магнит. Долго уговаривать не придётся. Они легко соглашаются на запретные для многих эксперименты.

АЛЕКСАНДРА

Это мужское имя накладывает брутальный отпечаток на темперамент его обладательницы, но этот факт никак не умаляет сексуальной энергии Александры. Кроме того, она чисто по-мужски ценит удовольствие, а не романтические длительные прелюдии.