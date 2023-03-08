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Октябрьский район Новосибирска назван самым пьющим в городе

Фото Октябрьский район Новосибирска назван самым пьющим в городе
Фото Октябрьский район Новосибирска назван самым пьющим в городе

Фото: freepik

В Новосибирске назвали самые пьющие районы города.

В Новосибирске около 1200 точек, торгующих пивом и алкогольными напитками — по одной на каждые 1300 новосибирцев. В самом регионе стали чаще отказываться от вина в пользу более крепких напитков. Об этом пишет портал НДН. инфо.

Самым пьющим районом города назвали Октябрьский — там 166 "наливаек". Вторую позицию занял Кировский район — 159 точек, а на третьей строчке антирейтинга оказался Ленинский — 158.

В пятерку лидеров вошел также Калининский район — там 146 точек продажи алкоголя.

Если же мерить по количеству «наливаек» на одного новосибирца, то в лидеры выбивается Советский район (одна точка на 2334 жителя).

В рейтинге жилых массивов по количеству алкоточек лидирует Затулинка и Акатуйский жилмассив — 46 точек; Богданка — 39, Сухой Лог — 26, Южный микрорайон —25.

А вот самыми трезвыми районами признаны «Европейский берег», Восточный МЖК, Плехановский и Станиславский жилмассивы; Верхняя зона Академгородка, Расточка, «Матрешкин двор» и Прибрежный микрорайон, Шевченковский жилмассив, Площадь Калинина, «Башня» — там менее 10 торговых точек по продаже алкоголя.

По данным аналитической службы FinExpertiza жители Новосибирска в 2022 году выпили 58,1 литра пива, сидра, медовухи и т.п. на человека; крепкого алкоголя — по 5,5 литра и вина — по 5,8 литра на человека.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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