Поздравления с 8 Марта: новые красивые открытки и гифки женщинам

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С большим размахом Международный женский день празднует только Россия и ближнее зарубежье. Для населения этих территорий – это ещё и праздник окончания долгой зимы, потому радость льётся через край. Каждый уважающий себя мужчина старается в этот день поздравить всех женщин в своём окружении. Если некоторые из них находятся вне досягаемости, можно заказать доставку цветов через интернет или послать эффектную, анимированную открытку.
Восьмое Марта – праздник света и тепла,
А значит, расцветать пора настала!
Хочу, чтоб ты счастливою была,
Чтоб все легко сбылось, о чем мечтала!
Желаю легкость чувствовать во всем,
Дыхание весны пусть сердце греет!
И пусть тебя любимый с каждым днем
Все больше любит, холит и лелеет!
С улыбки пусть начнется твой денек,
С букета позитива и тюльпанов!
Желаю, чтоб небесный ангелок
Помог в осуществлении всех планов!
Желаю тебе в Международный женский день: огромного счастья, удачи, достатка, женских радостей и сладостей! Желаю улыбок – они делают жизнь ярче, позитива – с ним легче преодолевать трудности, желаю любви – без нее жизнь бессмысленна! Пусть заветные желания исполнятся, а мечты поскорее станут реальностью!
С 8 Марта прими поздравление!
Пусть глаза твои ярко горят,
Несет радость любое мгновение,
Пусть весна дарит счастья заряд!
Пусть любимый тебя обожает –
Ведь такая ты в мире одна!
Пусть улыбка твой лик украшает,
Пусть цветет в твоем сердце весна!
Море ярких, прекрасных сюрпризов
В этот мартовский день тебя ждет,
Воплощение желаний, капризов
И приятных, чудесных забот!
С днем 8 Марта искренне поздравляю тебя! Пусть дыхание весны, радости, вдохновения наполнит твое сердце, пусть приятные сюрпризы, милые подарки, нежные цветы и искренние объятия будут в твоей жизни постоянно, а сегодня – в изобилии! Светлых помыслов тебе, энергии пробуждения, новых стремлений и всех желаний исполнения!
С Международным женским днем
Тебя душевно поздравляю!
Пусть в сердце искреннем твоем
Цветет всегда кусочек рая.
Пусть будет жизнь всегда полна
Любви, гармонии и света!
Пусть эта ранняя весна
Подарит радости букеты!
В день 8 Марта я желаю тебе: красоты и обаяния, молодости и позитива, улыбок и весеннего настроения! Желаю радости, мужского внимания, приятных сюрпризов, и чтобы все невозможное непременно стало возможным! Пусть солнечный свет наполняет душу, а любовь и нежность всегда согревают твое сердце!
Желаю в день 8 Марта
Большой любви, тепла и ласки,
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Как в самой лучшей в мире сказке!
Пусть на руках любимый носит
И исполняет все мечты!
Желаю молодости, счастья,
Объятий нежных, красоты!
Цветов желаю самых лучших,
Желаю ярких звезд с небес,
Пусть будет жизнь полна удачи,
Улыбок, радости, чудес!
Вот и март прилетел с женским праздником, с весенним настроением, с оптимизмом и бодростью, с ветром добрых перемен! Пусть красота и здоровье твои цветут, как весенние сады, пусть радуют подарки и приятно удивляют сюрпризы, пусть кружится голова от изобилия цветов, комплиментов, трепетных и сладких эмоций! Поздравляю с 8 Марта!
Восьмого Марта я желаю, чтоб всегда
Была ты счастлива, любима и желанна,
И чтоб сбывались без особого труда
Твои мечты и все желания постоянно!
И пусть заливисто поют сегодня птицы,
В твоей душе пусть распускаются цветы,
Пускай улыбка на устах твоих искрится,
И будет жизнь полна чудес и доброты!
Пускай солнечное, весеннее настроение будет преследовать тебя всегда! Желаю, чтобы 8 Марта принесло тебе море прекрасных подарков, ярких улыбок, охапки цветов и множество комплиментов! Сияй! Всегда оставайся такой чудесной, восхитительной и очаровательной! Пусть жизнь будет полна любви, ярких красок и добра!
Как козырная в колоде карта,
Пусть к тебе придет 8 Марта,
Праздник этот пусть шикарно встретишь,
И по-королевски день отметишь!
Чтоб цветы, шампанское рекою,
Чтобы восхищались все тобою,
Чтоб капели, солнце, птичье пенье,
Дарили просто неземные впечатленья!
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