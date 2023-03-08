Поздравления с 8 Марта: новые красивые открытки и гифки женщинам

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С большим размахом Международный женский день празднует только Россия и ближнее зарубежье. Для населения этих территорий – это ещё и праздник окончания долгой зимы, потому радость льётся через край. Каждый уважающий себя мужчина старается в этот день поздравить всех женщин в своём окружении. Если некоторые из них находятся вне досягаемости, можно заказать доставку цветов через интернет или послать эффектную, анимированную открытку.

Восьмое Марта – праздник света и тепла,

А значит, расцветать пора настала!

Хочу, чтоб ты счастливою была,

Чтоб все легко сбылось, о чем мечтала!

Желаю легкость чувствовать во всем,

Дыхание весны пусть сердце греет!

И пусть тебя любимый с каждым днем

Все больше любит, холит и лелеет!

С улыбки пусть начнется твой денек,

С букета позитива и тюльпанов!

Желаю, чтоб небесный ангелок

Помог в осуществлении всех планов!

Желаю тебе в Международный женский день: огромного счастья, удачи, достатка, женских радостей и сладостей! Желаю улыбок – они делают жизнь ярче, позитива – с ним легче преодолевать трудности, желаю любви – без нее жизнь бессмысленна! Пусть заветные желания исполнятся, а мечты поскорее станут реальностью!

С 8 Марта прими поздравление!

Пусть глаза твои ярко горят,

Несет радость любое мгновение,

Пусть весна дарит счастья заряд!

Пусть любимый тебя обожает –

Ведь такая ты в мире одна!

Пусть улыбка твой лик украшает,

Пусть цветет в твоем сердце весна!

Море ярких, прекрасных сюрпризов

В этот мартовский день тебя ждет,

Воплощение желаний, капризов

И приятных, чудесных забот!

С днем 8 Марта искренне поздравляю тебя! Пусть дыхание весны, радости, вдохновения наполнит твое сердце, пусть приятные сюрпризы, милые подарки, нежные цветы и искренние объятия будут в твоей жизни постоянно, а сегодня – в изобилии! Светлых помыслов тебе, энергии пробуждения, новых стремлений и всех желаний исполнения!

С Международным женским днем

Тебя душевно поздравляю!

Пусть в сердце искреннем твоем

Цветет всегда кусочек рая.

Пусть будет жизнь всегда полна

Любви, гармонии и света!

Пусть эта ранняя весна

Подарит радости букеты!

В день 8 Марта я желаю тебе: красоты и обаяния, молодости и позитива, улыбок и весеннего настроения! Желаю радости, мужского внимания, приятных сюрпризов, и чтобы все невозможное непременно стало возможным! Пусть солнечный свет наполняет душу, а любовь и нежность всегда согревают твое сердце!

Желаю в день 8 Марта

Большой любви, тепла и ласки,

Пусть будет жизнь твоя прекрасной,

Как в самой лучшей в мире сказке!

Пусть на руках любимый носит

И исполняет все мечты!

Желаю молодости, счастья,

Объятий нежных, красоты!

Цветов желаю самых лучших,

Желаю ярких звезд с небес,

Пусть будет жизнь полна удачи,

Улыбок, радости, чудес!

Вот и март прилетел с женским праздником, с весенним настроением, с оптимизмом и бодростью, с ветром добрых перемен! Пусть красота и здоровье твои цветут, как весенние сады, пусть радуют подарки и приятно удивляют сюрпризы, пусть кружится голова от изобилия цветов, комплиментов, трепетных и сладких эмоций! Поздравляю с 8 Марта!

Восьмого Марта я желаю, чтоб всегда

Была ты счастлива, любима и желанна,

И чтоб сбывались без особого труда

Твои мечты и все желания постоянно!

И пусть заливисто поют сегодня птицы,

В твоей душе пусть распускаются цветы,

Пускай улыбка на устах твоих искрится,

И будет жизнь полна чудес и доброты!

Пускай солнечное, весеннее настроение будет преследовать тебя всегда! Желаю, чтобы 8 Марта принесло тебе море прекрасных подарков, ярких улыбок, охапки цветов и множество комплиментов! Сияй! Всегда оставайся такой чудесной, восхитительной и очаровательной! Пусть жизнь будет полна любви, ярких красок и добра!

Как козырная в колоде карта,

Пусть к тебе придет 8 Марта,

Праздник этот пусть шикарно встретишь,

И по-королевски день отметишь!

Чтоб цветы, шампанское рекою,

Чтобы восхищались все тобою,

Чтоб капели, солнце, птичье пенье,

Дарили просто неземные впечатленья!