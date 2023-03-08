Стихи и пожелания в Международный женский день: новые открытки на 8 Марта

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В такой день все мужчины превращаются в романтиков. Чтобы облегчить их участь, собрали лучшие, трогательные, душевные пожелания, которые заставят учащённо стучать даже самое холодное женское сердце.
Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.
От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Желаем счастья и достатка,
От жизни брать всё без остатка
И красотой своей гордиться,
Чтоб ею нам всем вдохновиться.
С Международным женским днем!
Глаза пусть заблестят огнем.
Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда.
С 8 Марта! Искренне желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку, а ты сама чувствовала себя королевой! Помни, что ты прекрасна и достойна только лучшего! Пусть круглый год в твоей душе цветет весна!
Вы — женщина, а значит Вы прекрасны!
Сегодня в Вашу честь звенит капель,
Сегодня небо солнечно и ясно,
Пусть настежь счастье открывает дверь!
Пускай надежда засияет ярко,
Пускай удача улыбнется Вам,
От комплиментов пусть Вам станет жарко,
Пусть счастье вознесет Вас к небесам!
Вы − женщина, сегодня праздник Ваш,
Цветы к ногам пусть падают охапкой!
Сегодня Вам не грех уйти в кураж,
Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.
Сегодня Вам зеленый свет везде,
И Вы сегодня королева фарта.
Гореть для Вас счастливейшей звезде
В прекрасный женский день — Восьмое марта!
Любимая моя, нежная, неповторимая! Поздравляю тебя с 8 марта! Пусть весеннее настроение закружит тебя в вальсе радостных событий, пусть с небес сорвётся самая яркая звезда и упадёт прямо в твои ладони. А если этого не произойдёт – не расстраивайся, ведь я сам достану для тебя все звёзды! Цвети, мечтай, люби и будь всегда со мной, мой драгоценный ангел!
В Международный женский день
Поет нам радостно капель
О том, что к нам пришла весна,
О том, что счастья жизнь полна!
Пусть сердце верит в чудеса,
Блестят, как солнышко, глаза,
Чтоб с каждым прожитым мгновением
Лишь подымалось настроение!
Поздравляю с 8 Марта! В этот удивительный день хочу пожелать тебе, чтобы на твоем жизненном пути не встречались преграды, а всегда расцветали цветы, не дули встречные ветры, а сопутствовал легкий бриз, не было причин для огорчений, а всегда возникал повод для радости и вдохновения. Улыбайся, твори, открывай новые жизненные горизонты! И пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!
С Международным женским днем!
Желаю Вам весны, любви, признаний,
Объятий, искренних и нежных, теплых слов,
А также исполнения желаний.
Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений.
Желаю, чтобы чаще улыбались Вы
От радостно-волнующих мгновений.
Поздравляю тебя с Восьмым марта! Пусть не только сегодня, но и каждый день в твоей душе светит весеннее солнце и распускаются цветы, ведь ты сама подобна нежному, хрупкому, изысканному, невероятно прекрасному цветку! Ты эталон женственности, а твоя потрясающая красота, твоё обаяние и магнетизм чудесным образом сочетаются с душевным теплом и скромностью. Оставайся всегда такой же красивой, цветущей и жизнерадостной.
С праздником женщины, с праздником ясным,
С вашим весенним, чудесным, прекрасным,
С праздником ярким и международным,
Дам замечательных и благородных!
Будьте красивыми, экстравагантными,
Яркими, стильными, в меру азартными,
Самыми добрыми, нами любимыми,
Ну, и конечно, безмерно счастливыми.
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