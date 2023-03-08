Стихи и пожелания в Международный женский день: новые открытки на 8 Марта

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В такой день все мужчины превращаются в романтиков. Чтобы облегчить их участь, собрали лучшие, трогательные, душевные пожелания, которые заставят учащённо стучать даже самое холодное женское сердце.

Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

Сегодня день всех милых дам,

Девчонок, бабушек и мам.

От всей души вас поздравляем,

Здоровья крепкого желаем.

Желаем счастья и достатка,

От жизни брать всё без остатка

И красотой своей гордиться,

Чтоб ею нам всем вдохновиться.

С Международным женским днем!

Глаза пусть заблестят огнем.

Будьте любимыми всегда,

Не огорчайтесь никогда.

С 8 Марта! Искренне желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку, а ты сама чувствовала себя королевой! Помни, что ты прекрасна и достойна только лучшего! Пусть круглый год в твоей душе цветет весна!

Вы — женщина, а значит Вы прекрасны!

Сегодня в Вашу честь звенит капель,

Сегодня небо солнечно и ясно,

Пусть настежь счастье открывает дверь!

Пускай надежда засияет ярко,

Пускай удача улыбнется Вам,

От комплиментов пусть Вам станет жарко,

Пусть счастье вознесет Вас к небесам!

Вы − женщина, сегодня праздник Ваш,

Цветы к ногам пусть падают охапкой!

Сегодня Вам не грех уйти в кураж,

Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.

Сегодня Вам зеленый свет везде,

И Вы сегодня королева фарта.

Гореть для Вас счастливейшей звезде

В прекрасный женский день — Восьмое марта!

Любимая моя, нежная, неповторимая! Поздравляю тебя с 8 марта! Пусть весеннее настроение закружит тебя в вальсе радостных событий, пусть с небес сорвётся самая яркая звезда и упадёт прямо в твои ладони. А если этого не произойдёт – не расстраивайся, ведь я сам достану для тебя все звёзды! Цвети, мечтай, люби и будь всегда со мной, мой драгоценный ангел!

В Международный женский день

Поет нам радостно капель

О том, что к нам пришла весна,

О том, что счастья жизнь полна!

Пусть сердце верит в чудеса,

Блестят, как солнышко, глаза,

Чтоб с каждым прожитым мгновением

Лишь подымалось настроение!

Поздравляю с 8 Марта! В этот удивительный день хочу пожелать тебе, чтобы на твоем жизненном пути не встречались преграды, а всегда расцветали цветы, не дули встречные ветры, а сопутствовал легкий бриз, не было причин для огорчений, а всегда возникал повод для радости и вдохновения. Улыбайся, твори, открывай новые жизненные горизонты! И пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!

С Международным женским днем!

Желаю Вам весны, любви, признаний,

Объятий, искренних и нежных, теплых слов,

А также исполнения желаний.

Здоровья, легкости, полета, красоты,

Успехов грандиозных, впечатлений.

Желаю, чтобы чаще улыбались Вы

От радостно-волнующих мгновений.

Поздравляю тебя с Восьмым марта! Пусть не только сегодня, но и каждый день в твоей душе светит весеннее солнце и распускаются цветы, ведь ты сама подобна нежному, хрупкому, изысканному, невероятно прекрасному цветку! Ты эталон женственности, а твоя потрясающая красота, твоё обаяние и магнетизм чудесным образом сочетаются с душевным теплом и скромностью. Оставайся всегда такой же красивой, цветущей и жизнерадостной.

С праздником женщины, с праздником ясным,

С вашим весенним, чудесным, прекрасным,

С праздником ярким и международным,

Дам замечательных и благородных!

Будьте красивыми, экстравагантными,

Яркими, стильными, в меру азартными,

Самыми добрыми, нами любимыми,

Ну, и конечно, безмерно счастливыми.