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В Новосибирске постройки Алтайской ж/д стали объектами культурного наследия

Фото В Новосибирске постройки Алтайской ж/д стали объектами культурного наследия
Фото В Новосибирске постройки Алтайской ж/д стали объектами культурного наследия

Фото: НН

Девять объектов Алтайской железной дороги в Новосибирске пополнили список объектов культурного наследия.

В Новосибирске девять объектов Алтайской ж/д вошли в список культурного наследия. Об этом сообщили «Новосибирские новости».

По информации издания, комплекс строений в Октябрьском районе прошёл историко-культурную экспертизу, по итогам которой объектами культурного наследия регионального значения стали два одноэтажных жилых дома на улице вокзал «Новосибирск-Южный», водонапорная башня на пересечении улиц Декабристов и Комунстроевской, а также Дом культуры имени Попова.

Для всех объектов создали единую охранную зону. В исторической справке государственной инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области говорится, что квартал представляет собой хорошо сохранившийся ансамбль железнодорожных построек, созданных в начале XX века.

Комплекс строили по типовым проектам для Алтайской ж/д благодаря чему в народе он стал известен под названием «Алтайка». Здания подвергались реконструкции в более поздние периоды, но сохранили элементы первоначального облика.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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