Жительница Новосибирска купила в магазине зефир с тараканами

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске женщина нашла таракана в зефире из магазина.

В Новосибирске женщина нашла таракана в зефире из магазина. Об этом сообщили в паблике в ВК "АСТ-54".

Сибирячка поделилась, что лакомство купила для детей. Один кусок зефира разломил напополам её муж — внутри обнаружилось насекомое.

«Спасибо за подарок на 8 марта новосибирской шоколадной фабрике. Хорошо, что муж разломил», — отметила она.

В комментариях сообщества мнения жителей города разделились. Одни писали, что женщина специально положила туда таракана, чтобы очернить фабрику, а другие посоветовали нести товар в магазин и обратиться к производителю.

Как ранее писал Сиб.фм, на витрине магазина жительница Новосибирска нашла эклер с тараканом.