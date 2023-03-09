Дело экс-депутата Мамонтова о сбитом ребенке рассмотрят 20 марта в суде под Новосибирском

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Дело сбившего ребенка экс-депутата Мамонтова пересмотрят 20 марта в Новосибирской области.

20 марта суд Татарского района вернётся к делу Мамонтова о сбитом ребёнке. Напомним, мужчина переехал мальчика, вышел из машины, посмотрел на него, и уехал. После этого началось расследование, 67-летний мужчина лишился должности депутата и членства в партии Единая Россия. Мамонтов выплатил матери ребенка компенсацию, и не понёс уголовной ответственности.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман не согласился с решением суда и потребовал возобновления дела.

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на прокуратуру региона, по делу были проведены дополнительные экспертизы. Суд вернётся к повторному рассмотрению 20 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-депутат Мамонтов выплатил 1 млн матери сбитого под Новосибирском мальчика. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года. Это было уже второе по счёту административное дело, и Сергею Мамонтову грозил штраф в размере 25 тысяч рублей и два года лишения права управления транспортным средством. По другой статье статье, 125 УК РФ, ему было предусмотрено наказание до года тюрьмы.