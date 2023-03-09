Чистая прибыль крупного банка за 2022-й год превысила 270 млрд рублей

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Чистая прибыль Сбера за прошедший 2022-й год превысила 270 млрд рублей, об этом рассказал президент кредитной организации Герман Греф. Достигнутый запас прочности позволяет банку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

«Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер наш банк завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», — отмечается в комментарии Грефа.

В начале февраля заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил журналистам, что банк выплатит дивиденды за 2022 год в размере не меньше 50% от прибыли.