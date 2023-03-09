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общество

Депутат Госдумы от Новосибирской области Аксёненко призвал узаконить ЧВК

Фото Депутат Госдумы от Новосибирской области Аксёненко призвал узаконить ЧВК
Фото Депутат Госдумы от Новосибирской области Аксёненко призвал узаконить ЧВК

Фото:

Александр Аксёненко не согласен с отзывом Правительства РФ на законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности». После доработки законопроекта фракция продолжит добиваться его принятия.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко высказался за узаконивание деятельности частных военных компаний. Ранее партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» внесла законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности» на рассмотрение Правительства РФ. Отзыва пришлось ждать почти год, и он оказался отрицательным. Партия начала разрабатывать законодательную базу для урегулирования деятельности ЧВК с 2018 года.

Социалисты внесли обновлённый законопроект с началом СВО, однако документ признали противоречащим части 5 статьи 13 Конституции РФ, отметил Аксёненко.

«Статья, между прочим, об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства. По факту-то ни у кого сомнения нет, что такие частные военные компании, как «Вагнер», выполняют задачу государственного значения – как раз, отстаивая целостность и безопасность государства. И у них должна быть твердая правовая почва под ногами», — прокомментировал позицию Правительства РФ член думской фракции СРЗП Александр Аксёненко.

По словам Аксёненко, фракция СРПЗП продолжит доработку проекта закона, уже идут консультации с профессиональным экспертным сообществом. По мнению парламентария, обеспечить работу ЧВК можно без «завинчивания гаек».

«Чтоб это не повязывало их по рукам и по ногам, но при этом закрывало все бюрократические форточки в решающие моменты, а также блокировало возможность признать их вне закона, и вне общества», — объяснил депутат.

Ранее консолидированную позицию фракции в ходе январского пленарного заседания Госдумы озвучил председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.

«Хочу сказать о ЧВК «Вагнер», потому что именно их усилиями освобожден Соледар. Нашей армии есть чему поучиться у ЧВК «Вагнер» с точки зрения работы и подготовки своих новобранцев, своих мобилизованных, потому что здесь у них есть хороший опыт», – отметил он.

Миронов напомнил, что СРПЗП первой из политических партий страны признала ДНР и ЛНР в 2014 году и с того момента заняла активную позицию относительно частных военных компаний.

«В январе 2021 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «За Правду» и «Патриоты России» объединились в одну партию, мы не знали, как через год с небольшим радикально изменится наша жизнь и политическая повестка. Но мы делали это, потому что считаем важнейшим делом объединить патриотический актив страны в борьбе против офшорной аристократии, за серьёзные изменения в социально-экономической политике», — высказался председатель партии.

Добавим, что, по мнению Правительства РФ, в предложенной к рассмотрению новелле существует и правовая коллизия с действующим запретом, установленным статьей 359 «Наемничество» УК РФ. В настоящее время с целью доработки законопроекта ведутся консультации с профессиональным экспертным сообществом.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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