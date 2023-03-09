Депутат Госдумы от Новосибирской области Аксёненко призвал узаконить ЧВК

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Александр Аксёненко не согласен с отзывом Правительства РФ на законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности». После доработки законопроекта фракция продолжит добиваться его принятия.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко высказался за узаконивание деятельности частных военных компаний. Ранее партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» внесла законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности» на рассмотрение Правительства РФ. Отзыва пришлось ждать почти год, и он оказался отрицательным. Партия начала разрабатывать законодательную базу для урегулирования деятельности ЧВК с 2018 года.

Социалисты внесли обновлённый законопроект с началом СВО, однако документ признали противоречащим части 5 статьи 13 Конституции РФ, отметил Аксёненко.

«Статья, между прочим, об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства. По факту-то ни у кого сомнения нет, что такие частные военные компании, как «Вагнер», выполняют задачу государственного значения – как раз, отстаивая целостность и безопасность государства. И у них должна быть твердая правовая почва под ногами», — прокомментировал позицию Правительства РФ член думской фракции СРЗП Александр Аксёненко.

По словам Аксёненко, фракция СРПЗП продолжит доработку проекта закона, уже идут консультации с профессиональным экспертным сообществом. По мнению парламентария, обеспечить работу ЧВК можно без «завинчивания гаек».

«Чтоб это не повязывало их по рукам и по ногам, но при этом закрывало все бюрократические форточки в решающие моменты, а также блокировало возможность признать их вне закона, и вне общества», — объяснил депутат.

Ранее консолидированную позицию фракции в ходе январского пленарного заседания Госдумы озвучил председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.

«Хочу сказать о ЧВК «Вагнер», потому что именно их усилиями освобожден Соледар. Нашей армии есть чему поучиться у ЧВК «Вагнер» с точки зрения работы и подготовки своих новобранцев, своих мобилизованных, потому что здесь у них есть хороший опыт», – отметил он.

Миронов напомнил, что СРПЗП первой из политических партий страны признала ДНР и ЛНР в 2014 году и с того момента заняла активную позицию относительно частных военных компаний.

«В январе 2021 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «За Правду» и «Патриоты России» объединились в одну партию, мы не знали, как через год с небольшим радикально изменится наша жизнь и политическая повестка. Но мы делали это, потому что считаем важнейшим делом объединить патриотический актив страны в борьбе против офшорной аристократии, за серьёзные изменения в социально-экономической политике», — высказался председатель партии.

Добавим, что, по мнению Правительства РФ, в предложенной к рассмотрению новелле существует и правовая коллизия с действующим запретом, установленным статьей 359 «Наемничество» УК РФ. В настоящее время с целью доработки законопроекта ведутся консультации с профессиональным экспертным сообществом.