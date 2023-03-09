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«Фестиваль индийского кино: Любовь 2023» в кинотеатре «Формула Кино»

Фото «Фестиваль индийского кино: Любовь 2023» в кинотеатре «Формула Кино»
Фото «Фестиваль индийского кино: Любовь 2023» в кинотеатре «Формула Кино»

Фото: «Формула Кино»

С 7 по 12 марта «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на «Фестиваль Индийского Кино: Любовь 2023». Лучший подарок всем женщинам — 8 индийских фильмов о самой настоящей любви. Никто не останется равнодушным.

Программа фестиваля:

9 марта (четверг) — «Баджирао Мастани» (на русском языке).

10 марта (пятница) — «Свадебная церемония» (на русском языке).

11 марта (суббота) — «И в печали, и в радости» (на русском языке).

11 марта (суббота) — «Рам Лила» (на русском языке).

12 марта (воскресенье) — «Девдас» (на русском языке).

12 марта (воскресенье) — «В жизни все бывает» (на русском языке).

12+

Билеты: https://kinoteatr.ru/events/love-event/

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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