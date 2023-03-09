Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернётся на Землю 9 марта

Фото: NASA/Josh Valcarcel.

Экипаж Crew-5 с новосибирской космонавткой Анной Кикиной приземлится 9 марта.

9 марта с Международной космической станции на Землю вернётся экипаж миссии Crew-5. Один из членов экипажа — космонавт из Новосибирска Анна Кикина.

Миссия Crew-5 началась в октябре 2022 года. Спустя 5 месяцев на МСК прибыл экипаж Crew-6, а предыдущий экипаж вернётся обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

Анна Кикина — первый космонавт перекрёстной программы Роскосмоса и NASA. По этой программе, три российских космонавта отправятся на МКС на американских кораблях, и три американских космонавта — на российских кораблях. В миссии Crew-6 Анну сменил Андрей Федяев, который уже прибыл на МКС.

9 марта корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС и начнёт полёт на Землю. Экипаж — Николь Манн, Джош Кассада, Коита Ваката, Анна Кикина.

Как сообщает Роскосмос, перед отправлением на Землю космонавты тренируются в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела и примерили костюм профилактики ортостатической неустойчивости oig.