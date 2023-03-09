Кристина Орбакайте встретилась с поклонниками в ТЦ «Аура» в Новосибирске

8 марта в Новосибирске группа людей собралась в ТЦ на встречу с Кристиной Орбакайте.

В среду, 8 марта, в торговом центре «Аура» в Новосибирске Кристина Орбакайте встретилась с поклонниками и ответила на их вопросы.

Встреча произошла в магазине «Рив Гош». Эстрадная певица поговорила с фанатами, поздравила женщин с 8 Марта и получила букет своих любимых цветов, ирисов.

Из-за плотного графика Кристина Орбакайте встреча длилась около 20 минут.

Напомним, ранее стало известно, что после выступления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в костюмах цвета украинского флага в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1», ее вычеркнули из списков участников новогодних концертов, «Песни года 2022», а также других праздничных телепрограмм и «Голубых огоньков».

По данным федеральных СМИ, в прошлом году Кристина Орбакайте покинула Россию и уехала к мужу и дочери в США. Сама певица это никак не комментировала.