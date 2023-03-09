На ЗАЭС оценили вероятность угрозы радиационной катастрофы

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На ЗАЭС опровергли возможную крупную аварию с радиационными последствиями для всего мира.

Заявления украинского оператора «Энергоатом» о том, что авария на Запорожской атомной станции может привести к радиационным последствиям для всего мира, не следует воспринимать всерьез. Об этом сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе ЗАЭС. По словам представителей станции, никаких угроз для безопасности в результате короткого замыкания нет.

«Сообщение «Энергоатома» о том, что в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, не соответствует действительности. Угроз нарушений пределов безопасности нет», — сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Напомним, российские учёные обнаружили, что радиация убивает коронавирус.