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общество

На ЗАЭС оценили вероятность угрозы радиационной катастрофы

Фото На ЗАЭС оценили вероятность угрозы радиационной катастрофы
Фото На ЗАЭС оценили вероятность угрозы радиационной катастрофы

Freepik, authors:Professor25

На ЗАЭС опровергли возможную крупную аварию с радиационными последствиями для всего мира.

Заявления украинского оператора «Энергоатом» о том, что авария на Запорожской атомной станции может привести к радиационным последствиям для всего мира, не следует воспринимать всерьез. Об этом сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе ЗАЭС. По словам представителей станции, никаких угроз для безопасности в результате короткого замыкания нет.

«Сообщение «Энергоатома» о том, что в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, не соответствует действительности. Угроз нарушений пределов безопасности нет», — сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Напомним, российские учёные обнаружили, что радиация убивает коронавирус.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

угроза
радиация
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