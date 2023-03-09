Названы самые интересные российские изобретения в 2023 году

Freepik, authors: Supatman
В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали о самых интересных изобретениях с начала 2023 года.
Во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов рассказали о самых интересных изобретениях в 2023 году. Одно из них связано с производством животного белка из растительных отходов, пишет RT.
В ВОИР уточнили, что сырьем в ходе применения такой технологии могут служить фуражное зерно, отходы растениеводства, древесные опилки. В России технология может быть перспективна в том числе для создания собственного производства пищевых продуктов, кормов для животных и рыб, отметили специалисты.
Кроме того, в обществе изобретателей рассказали о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства «Твёрдая вода».
Отмечается, что один грамм вещества способен удерживать до 500 миллилитров воды, что резко повышает урожайность сельхозпродукции, особенно на территориях с засушливым климатом и в зонах рискованного земледелия.
Также в пресс-службе упомянули разработанные российскими изобретателями «триботехнические составы», которые предназначены для снижения степени износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта.
Одной обработки двигателя таким составом хватает на 50 тыс. км пробега. Эффект применения заметен уже через 500 км пробега.
Напомним, изобретение новосибирских учёных назвали самым важным открытием.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают