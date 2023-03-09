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Названы самые интересные российские изобретения в 2023 году

Фото Названы самые интересные российские изобретения в 2023 году
Фото Названы самые интересные российские изобретения в 2023 году

Freepik, authors: Supatman

В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали о самых интересных изобретениях с начала 2023 года.

Во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов рассказали о самых интересных изобретениях в 2023 году. Одно из них связано с производством животного белка из растительных отходов, пишет RT.

В ВОИР уточнили, что сырьем в ходе применения такой технологии могут служить фуражное зерно, отходы растениеводства, древесные опилки. В России технология может быть перспективна в том числе для создания собственного производства пищевых продуктов, кормов для животных и рыб, отметили специалисты.

Кроме того, в обществе изобретателей рассказали о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства «Твёрдая вода».

Отмечается, что один грамм вещества способен удерживать до 500 миллилитров воды, что резко повышает урожайность сельхозпродукции, особенно на территориях с засушливым климатом и в зонах рискованного земледелия.

Также в пресс-службе упомянули разработанные российскими изобретателями «триботехнические составы», которые предназначены для снижения степени износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта.

Одной обработки двигателя таким составом хватает на 50 тыс. км пробега. Эффект применения заметен уже через 500 км пробега.

Напомним, изобретение новосибирских учёных назвали самым важным открытием.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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