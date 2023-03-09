Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика

«Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год

Фото «Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год
Фото «Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год

Pixabay.com

Мексиканский пророк рекомендовал странам Европы и США «не дергаться и ни в коем случае не соваться в Россию», предупредив, что нынешнее их поведение грозит огромными проблемами.

О мексиканском ясновидящем Антонио Васкесе Альба ещё в пору пандемии трубили все зарубежные крупные СМИ. Тогда он первым предсказал пандемию и ее ослабление в мае-июне 2021 года, войну в Ираке и Сирии. На днях пророк снова привлек внимание к своей персоне новыми прогнозами. Они касаются ближайшего будущего как отдельных стран, так и мира в целом. Особо острые и даже пугающие предсказания Альбы относятся к странам Европы и США.

Худой мир лучше доброй ссоры

От этой установки отталкивается Антонио в своих прорицаниях в краткосрочной перспективе развития международных отношений России, Америки и Европейского сообщества. Он посоветовал побыстрее подружиться с Россией этим странам, так как уверен, что «их время истекло»: ««Потому что европейцы хотят расти, но расти им некуда. Ни на север, ни на юг, только — на восток. Туда, откуда приходит Солнце. Поэтому, вероятно, они и дальше будут соваться в Россию. Повторится то же, что случилось с армией Наполеона: французы захотели завоевать Россию и умерли от холода», напомнил он печальное прошлое.

Фото «Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год 2

Взаимовыгодный альянс

Выход из зашедших в тупик отношений между странами ясновидящий мексиканец видит в создании мощного альянса двух государств: России и США. В случае, если разум возобладает над негативными эмоциями и «самый важный союз на планете будет создан, каждая страна извлечёт из этого свою выгоду», заверил Альба. По его мнению, нужно уступать в тех или иных вопросах и сферах и продолжат помогать друг другу.

Похлеще Великой депрессии

Такие разрушающие события предсказал Антонио Америке на ближайший 2023 год: «Американцев ждут серьезные экономические сложности, по сравнению с которыми времена Великой депрессии покажутся сущей ерундой», пояснил он. По его словам, в оставшиеся месяца текущего года в США произойдёт мало что хорошего.

Большую роль сыграют глобальные и стремительные изменения климата на земле, которые поставят всё человечество на грань вымирания. Сильнее всего, по его всевидящему заключению, пострадает Америка: «Особенно такой любимый всеми Нью-Йорк, ожидает крупнейшее за всю историю существования Штатов наводнение».

Кстати, сложные времена для Америки прогнозируют и другие экстрасенсы с ясновидящими. Более того, многие опытные экономисты дают неоптимистичный прогноз о судьбе доллара вплоть до массового отказа от мировой валюты уже в текущем 2023 году.

Фото «Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год 3

Россия в безопасности

Нашей стране, в отличие от США, не стоит бояться каких-то катастроф или бед, успокоил колдун. Экономических проблем, конечно, не избежать. Но Россия, по словам мексиканского пророка, «быстро оправится и экономические трудности быстро уйдут в прошлое».

Любые попытки завоевать-захватить Россию с помощью силы потерпят провал, так что даже «дергаться не стоит», уверен медиум. По его словам, Россия, хоть и не без труда, преодолеет все санкции, информационное давление, политический прессинг и останется сильнейшей державой мира. Природные катаклизмы: наводнения, цунами, землетрясения (голод и дефицит воды) затронут нашу страну меньше всего.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

Россия
США
Новосибирск
прогноз
катастрофа
европа
катаклизмы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10883
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10046
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9604
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9115
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8298
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7384
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6028
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года