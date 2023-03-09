«Ни в коем случае не соваться в Россию»: колдун Антонио Альба ошарашил предсказанием на 2023 год

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Мексиканский пророк рекомендовал странам Европы и США «не дергаться и ни в коем случае не соваться в Россию», предупредив, что нынешнее их поведение грозит огромными проблемами.

О мексиканском ясновидящем Антонио Васкесе Альба ещё в пору пандемии трубили все зарубежные крупные СМИ. Тогда он первым предсказал пандемию и ее ослабление в мае-июне 2021 года, войну в Ираке и Сирии. На днях пророк снова привлек внимание к своей персоне новыми прогнозами. Они касаются ближайшего будущего как отдельных стран, так и мира в целом. Особо острые и даже пугающие предсказания Альбы относятся к странам Европы и США.

Худой мир лучше доброй ссоры

От этой установки отталкивается Антонио в своих прорицаниях в краткосрочной перспективе развития международных отношений России, Америки и Европейского сообщества. Он посоветовал побыстрее подружиться с Россией этим странам, так как уверен, что «их время истекло»: ««Потому что европейцы хотят расти, но расти им некуда. Ни на север, ни на юг, только — на восток. Туда, откуда приходит Солнце. Поэтому, вероятно, они и дальше будут соваться в Россию. Повторится то же, что случилось с армией Наполеона: французы захотели завоевать Россию и умерли от холода», напомнил он печальное прошлое.

Взаимовыгодный альянс

Выход из зашедших в тупик отношений между странами ясновидящий мексиканец видит в создании мощного альянса двух государств: России и США. В случае, если разум возобладает над негативными эмоциями и «самый важный союз на планете будет создан, каждая страна извлечёт из этого свою выгоду», заверил Альба. По его мнению, нужно уступать в тех или иных вопросах и сферах и продолжат помогать друг другу.

Похлеще Великой депрессии

Такие разрушающие события предсказал Антонио Америке на ближайший 2023 год: «Американцев ждут серьезные экономические сложности, по сравнению с которыми времена Великой депрессии покажутся сущей ерундой», пояснил он. По его словам, в оставшиеся месяца текущего года в США произойдёт мало что хорошего.

Большую роль сыграют глобальные и стремительные изменения климата на земле, которые поставят всё человечество на грань вымирания. Сильнее всего, по его всевидящему заключению, пострадает Америка: «Особенно такой любимый всеми Нью-Йорк, ожидает крупнейшее за всю историю существования Штатов наводнение».

Кстати, сложные времена для Америки прогнозируют и другие экстрасенсы с ясновидящими. Более того, многие опытные экономисты дают неоптимистичный прогноз о судьбе доллара вплоть до массового отказа от мировой валюты уже в текущем 2023 году.

Россия в безопасности

Нашей стране, в отличие от США, не стоит бояться каких-то катастроф или бед, успокоил колдун. Экономических проблем, конечно, не избежать. Но Россия, по словам мексиканского пророка, «быстро оправится и экономические трудности быстро уйдут в прошлое».

Любые попытки завоевать-захватить Россию с помощью силы потерпят провал, так что даже «дергаться не стоит», уверен медиум. По его словам, Россия, хоть и не без труда, преодолеет все санкции, информационное давление, политический прессинг и останется сильнейшей державой мира. Природные катаклизмы: наводнения, цунами, землетрясения (голод и дефицит воды) затронут нашу страну меньше всего.