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Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за непогоды

Фото Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за непогоды
Фото Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за непогоды

Роскосмос

Старт американском корабля Crew Dragon с МКС отложили из-за непогоды.

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина должна была вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon уже сегодня, 9 марта, однако из-за непогоды и сильного ветра в точке приземления полет пришлось отложить. Crew Dragon отстыкуется от МКС только 10 марта.

Сообщается, что Анна уже прошла тренировку в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», которые обеспечивают отрицательное давление на нижнюю часть тела, и примерила костюм профилактики ортостатической неустойчивости OIG.

На орбитальной станции Анна пробыла более 150 суток, с 6 октября прошлого года. После ее возвращения на Землю на МКС останутся 7 человек, включая трёх российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева.

«Я была счастлива быть частью этой команды и всего коллектива. Это мои друзья, и я их уже полюбила. Мне было очень комфортно работать рядом с ними, легко и интересно. Я хочу пожелать каждому иметь свою интересную работу и быть счастливым», — сказала Анна своим коллегам перед возвращением.

Напомним, за время работы на МКС Анна Кикина сняла несколько видеороликов о жизни космической станции и рассказала о взрыве метеорита в космосе.

 

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