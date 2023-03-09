Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы»

Фото: телеканал «Пятница!»

Влюбленные из Барабинска сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Пара из Новосибирской области приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница!». Премьера выпуска состоялась 8 марта.

37-летняя Ирина и 42-летний Алексей живут в Барабинске, и вместе уже более 20 лет. Они воспитывают троих детей, но только сейчас приняли решение сыграть свадьбу.

Ирина работает логистом на колбасном заводе, Алексей – водитель.

Молодые устроят свадьбу и отметят венчание в стиле лофт с бюджетом 70 тысяч рублей. Фишка торжества – крепкие напитки собственного производства.

«Обвенчались, решили отметить это важное событие в нашей жизни. Друзей наших собрать, повеселиться от души уже наконец-то. Дети выросли, не надо с коляской возиться, надо для себя начинать время проводить», — рассказывает Ирина о планах на неофициальную часть торжества.

Обрученным предстоит пригласить соперников и доказать, что их свадьба обустроена лучше, чем у других. Удастся ли впечатлить конкурентов и победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть в новом выпуске на телеканале «Пятница!».