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общество

Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы»

Фото Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы»
Фото Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы»

Фото: телеканал «Пятница!»

Влюбленные из Барабинска сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Пара из Новосибирской области приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница!». Премьера выпуска состоялась 8 марта.

37-летняя Ирина и 42-летний Алексей живут в Барабинске, и вместе уже более 20 лет. Они воспитывают троих детей, но только сейчас приняли решение сыграть свадьбу.

Ирина работает логистом на колбасном заводе, Алексей – водитель.

Фото Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы» 2

Молодые устроят свадьбу и отметят венчание в стиле лофт с бюджетом 70 тысяч рублей. Фишка торжества – крепкие напитки собственного производства.

«Обвенчались, решили отметить это важное событие в нашей жизни. Друзей наших собрать, повеселиться от души уже наконец-то. Дети выросли, не надо с коляской возиться, надо для себя начинать время проводить», — рассказывает Ирина о планах на неофициальную часть торжества.

Фото Жених и невеста и Новосибирской области снялись в шоу «Четыре свадьбы» 3

Обрученным предстоит пригласить соперников и доказать, что их свадьба обустроена лучше, чем у других. Удастся ли впечатлить конкурентов и победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть в новом выпуске на телеканале «Пятница!».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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