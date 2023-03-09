Под Новосибирском два человека погибли в массовом ДТП с рейсовым автобусом

Фото: ГУ МВД по НСО

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Новосибирской области, известно о погибших.

Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП в Ордынском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, около 17:30 на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки -Павлодар» столкнулись Honda Civic, рейсовый автобус Kia Grandbird, двигающийся по маршруту «Славгород — Новосибирск» и Toyota Land Cruiser.

Погибли водитель автомобиля Honda (35-летний мужчина) и несовершеннолетний пассажир (3-летний мальчик), уточнили в полиции.

«30-летняя женщина и 5-летний мальчик (пассажиры автомобиля Honda) бригадой скорой медицинской помощи доставлены в районную больницу, характер травм уточняется. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах. Водитель автомобиля Toyota, 57-летний мужчина, за медицинской помощью не обращался, 62-летний водитель автобуса травм не получил. В рейсовом автобусе в момент ДТП находилось 9 пассажиров, помощь медиков никому не понадобилась», — сообщили в МВД.

На месте работает наряд ГИБДД, обстоятельства выясняются.