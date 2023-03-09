Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском два человека погибли в массовом ДТП с рейсовым автобусом

Фото Под Новосибирском два человека погибли в массовом ДТП с рейсовым автобусом
Фото Под Новосибирском два человека погибли в массовом ДТП с рейсовым автобусом

Фото: ГУ МВД по НСО

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Новосибирской области, известно о погибших.

Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП в Ордынском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, около 17:30 на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки -Павлодар» столкнулись Honda Civic, рейсовый автобус Kia Grandbird, двигающийся по маршруту «Славгород — Новосибирск» и Toyota Land Cruiser.

Фото Под Новосибирском два человека погибли в массовом ДТП с рейсовым автобусом 2

Погибли водитель автомобиля Honda (35-летний мужчина) и несовершеннолетний пассажир (3-летний мальчик), уточнили в полиции.

«30-летняя женщина и 5-летний мальчик (пассажиры автомобиля Honda) бригадой скорой медицинской помощи доставлены в районную больницу, характер травм уточняется. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах. Водитель автомобиля Toyota, 57-летний мужчина, за медицинской помощью не обращался, 62-летний водитель автобуса травм не получил. В рейсовом автобусе в момент ДТП находилось 9 пассажиров, помощь медиков никому не понадобилась», — сообщили в МВД.

На месте работает наряд ГИБДД, обстоятельства выясняются.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10334
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9859
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9317
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8403
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7506
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
5813
В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»
5726
Пилот Су-34 Александр Бондарев из Баганского района Новосибирской области погиб в небе над Донбассом