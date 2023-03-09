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Пьяного пассажира сняли с самолета «Улан-Удэ — Новосибирск»

Фото Пьяного пассажира сняли с самолета «Улан-Удэ — Новосибирск»
Фото Пьяного пассажира сняли с самолета «Улан-Удэ — Новосибирск»

Pixabay.com

Пассажиру в состоянии алкогольного опьянения не позволили лететь в Новосибирск.

Очередной инцидент с авиадебоширом произошел в аэропорту Улан-Удэ. Там командир самолета, вылетающего в Новосибирск, не пустил на борт пьяного пассажира и вызвал наряд полиции.

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса 43-летнего жителя Алтайского края, который таким образом решил скрасить себе перелет. Об этом сообщили в пресс-службе Bocтoчнo-Cибиpcкого ЛУ MBД Poccии нa тpaнcпopтe.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где был составлен пpoтoкoл oб aдминиcтpaтивнoм пpaвoнapyшeнии. Теперь емy гpoзит штpaф дo 1500 pyб. или 15 суток ареста.

Самолет взлетел, как только неадекватный пассажир покинул борт. Серьезной задержки рейса удалось избежать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске совершил вынужденную посадку военный самолет АН 124 «Руслан».

 

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