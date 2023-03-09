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Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил почти 7%

Фото Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил почти 7%
Фото Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил почти 7%

Фото: Густаво Зырянов

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – феврале 2023 года составила 4,2 млн тонн, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной груз – каменный уголь, объем погрузки которого превышает половину общей погрузки в субъекте. В январе – феврале текущего года в области погружено более 2,7 млн тонн каменного угля, что на 11,6% больше, чем за январь – февраль 2022 года.

Также с начала года выросла почти в 1,5 раза погрузка кокса в регионе. За два месяца текущего года его погрузка в субъекте составила 16 тыс. тонн, что на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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