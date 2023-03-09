Сокамерники добрались до Ефремова: надзиратели не сразу заметили, что они с ним сделали

Группа поддержки актёра Михаила Ефремова соцсети ВК

Несмотря на особо внимательный тюремный присмотр за артистом, молодые соседи Михаила Ефремова по камере подстригли его.

Недавно в открытых источниках один из двух сокамерников Михаила Ефремова рассказал, что актер находится в тюрьме на особых условиях. По его словам, актёру не делают поблажки, но очень тщательно приглядывают за ним, считая артиста «непростым» заключённым.

Не упустили момент

Несмотря на повышенное внимание охраны, двое соседей по камере, значительно моложе Ефремова (оба 1980-го года рождения), не упустили возможность и обрили его голову налысо, сообщил портал «Вести шоубизнеса». Правда, случилось это давно и волосы артиста уже успели отрасти.

Напомним, Михаил Ефремов в июне 2020 года был осуждён на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер. Нетрезвый актёр на своём авто выехал на встречную полосу движения и буквально в лоб протаранил машину мужчины.

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На сегодняшний день актёр отсидел два с половиной года своего срока (суд зачёл ему время, проведённое под домашним арестом в период следствия) – это уже практически треть из семи с половиной положенных лет.

В конце января 2023 года стало известно, что Михаил официально подал на апелляцию и просит суд заменить реальный срок на принудительные работы. В своём заявлении он отметил, что полностью раскаивается в содеянном и осознал всю глубину своей вины.

Адвокат Константин Кудряшов высоко оценил шансы артиста на долгожданную свободу. Руководство Белгородской исправительной колонии, где заключен под стражу Ефремов, отзывается о нём положительно — артист участвует в общественной жизни и даже возместил ущерб членам семьи погибшего, что значительно увеличивает шансы на его досрочное освобождение.

Однако действующий закон гласит, что осужденный, который совершил тяжкое преступление, может просить о замене наказания на более мягкое лишь тогда, когда отбыл более трети срока своего наказания. По подсчётам его адвоката, треть срока уже прошла.

Реакция общественности

Несомненно, такое развитие событий не осталось не замеченным. Первым отреагировал экс-депутат Худяков. Он предложил удовлетворить просьбу Ефремова о замене реального срока на принудительные работы и отправить актёра в зону СВО.

Популярный блогер Лена Миро уверена, что Михаила ещё рано выпускать из-под стражи, так как, по её мнению, он пока не осознал всю тяжесть своей вины: «Какой вывод тут можно сделать? На мой взгляд, только один: если бы Мишка считал себя виновным, то на свободу бы он не просился. Я откровенно скажу, ладно? Если бы я точно знала, что Ефремов все осознал, то первая бы сказала: отпустите его. Но у меня нет этой уверенности, а скорее, даже наоборот — мне кажется, что ничего Мишка не понял», написала звезда соцсетей.