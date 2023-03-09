ТОСЭР «Линево» в Новосибирской области лишилось более 1,6 млрд. инвестиций

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Свой бизнес в Новосибирске отказались развивать семь инвесторов, которые должны были вложиться в создание порядка 500 рабочих мест.

За последние 6 лет в ТОСЭР «Линево» были закрыты 7 из 9 инвестиционных проектов на сумму более 1,6 млрд. рублей. Об этом сообщает «РБК. Новосибирск» со ссылкой на Елену Саблину, аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Самый крупный проект на 759 млн. рублей принадлежал ООО «ЭваЛинК» группы компаний «Обувь России». На фоне пандемии и последующих геополитических изменений компания скорректировала собственную стратегию развития и отказалась от новых проектов, решив сосредоточиться на сохранении рентабельности уже имеющихся предприятий.

По данным, озвученным на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике, покинули ТОСЭР «Линево» также ООО «ЛиКоПрEм», ООО «Квант Эфиры Целлюлозы», ООО «Алькор», ООО «Экомайн», ООО «ПК Лантан», ООО «АМИ».

В целом, инвесторы уходили из ТОСЭР «Линево» по разным причинам, в том числе и из-за недостаточно развитой инфраструктуры предложенной территории и ограниченности собственных оборотных средств. По словам главы Минэкономразвития Новосибирской области Льва Решетникова, предприятия, которые должны были заработать в результате реализации этих проектов, могли бы дать региону порядка 500 новых рабочих мест.

Сейчас на этой территории зарегистрировано 4 резидента. Еще 5 — в ТОСЭР «Горный». Общий объем инвестиций — 4,42 млрд. руб. В рамках реализации этих проектов планируется создание 344 рабочих мест.

Всего на территории Новосибирской области за последние 6 лет, по словам Елены Саблиной, было реализовано 78 инвестпроектов. Общая сумма заявленных инвестиций — 118,9 млрд. руб. В основном, речь шла о промышленных, социально-культурных и коммунально-бытовых проектах, не относящихся к сфере жилищного строительства.

Напомним, ранее в Новосибирской области рассказывали о 6 инвестпроектах, которые получат господдержку в размере 6 млрд. рублей.