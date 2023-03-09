Трогательное письмо девочки из Новосибирской области в зону СВО попало в соцсети

@armiya_dobra54

Девочка из города Бердска Новосибирской области просит Бога сохранить жизнь ее отцу — участнику спецоперации на Донбассе.

Маленькая жительница города Бердска Новосибирской области написала трогательное и нежное письмо своему отцу, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации на Донбассе.

Его опубликовал телеграмм-канал «Армия добра».



«Здравствуй, дорогой папа! Пишет тебе твоя дочь. Папа, как мне рассказать о том, что сейчас творится в моей душе, когда я начинаю писать тебе это письмо? Я знаю, что тебе там очень, очень тяжело, и каждый раз, как только начинаю думать о тебе, сердце в моей груди начинает стучать очень сильно. Наверное, это страх. Мне так страшно, папа. Так страшно за тебя. Ты ведь у меня настоящий герой! Ты спасаешь людям жизни, и я хочу, чтобы ты знал: я очень тобой горжусь!!! Каждый раз, когда мы засыпаем, я слышу, что мама молится за тебя. А я не знаю, как нужно молиться, поэтому прошу Бога сохранить вам жизнь. Он меня услышит. Обязательно услышит. Папа, я так по тебе скучаю. Папа, знай, мы тебя ждём дома! Береги себя!».

Пронзительное обращение маленькой девочки к отцу поразило пользователей соцсетей. Многие написали, что разделяют ее молитвы и желают всем нашим бойцам вернуться домой живыми.

Напомним, ранее сообщалось, что более 100 юных железнодорожников приняли участие в акции «Письмо солдату».